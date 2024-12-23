Супруга бывшего президента Сирии Башара Асада, Асма аль-Асад, обратилась в российский суд с просьбой разрешить ей уехать из Москвы. Она планирует переехать в Лондон и хочет расстаться с мужем. Об этом сообщает издание BILD со ссылкой на турецкие и арабские источники.

Асма аль-Асад хочет развестись с Башаром Асадом

Асма аль-Асад, ранее бывшая первой леди Сирии, больше не хочет оставаться в России, куда супруги сбежали после потери контроля над Сирией. Она недовольна своей нынешней жизнью под наблюдением Кремля и стремится вернуться в Лондон, где она родилась и выросла.

По информации источников, Асма после побега из Сирии уже подала заявление в российский суд, чтобы получить разрешение на выезд из Москвы. В настоящее время ее просьба находится на рассмотрении. Асма имеет два гражданства – сирийское и британское, что упрощает возможный переезд в Великобританию.

Между тем, Башар Асад живет в Москве, но находится под строгим контролем российских властей. Ему позволено оставаться в России, однако запрещено покидать Москву или участвовать в политической жизни. Его значительное состояние, включающее 270 килограммов золота, два миллиарда долларов и 18 квартир в Москве, было заморожено российскими властями.

Асма аль-Асад была хорошо известна как образованная и влиятельная первая леди. Она родилась в Лондоне в 1975 году, получила образование в лучших британских учреждениях и работала в инвестиционном банке. В 2000 году она переехала в Сирию, чтобы жениться на Башаре Асаде, который в то время был на пике политической карьеры.

Ранее "Комментарии" писали, что с падением диктаторского режима Башара Асада РФ потерпела стратегическое поражение в Сирии, заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.