Жена диктатора Асада борется за жизнь: врачи не дают гарантий

Супруга сирийского диктатора Башара Асада, Асма аль-Асад, снова вынуждена бороться с тяжелым диагнозом. Врачи оценивают ее шансы на выживаемость как 50/50 после рецидива лейкемии. В настоящее время она находится в Москве под наблюдением врачей в строгой изоляции во избежание риска инфекций.

Жена сирийского диктатора снова борется с раком

Согласно данным The Telegraph , Асма с мая 2024 года лечится от острого миелоидного лейкоза – агрессивной формы рака крови и костного мозга. Ее состояние резко ухудшилось, из-за чего она нуждается в специализированной помощи. Ее отец, Фаваз Ахрас, находится рядом и ухаживает за дочерью. Источники отмечают, что он находится в тяжелом эмоциональном состоянии по болезни Асмы.

Ранее, в 2019 году, Асма уже поборола рак груди, после чего ее называли примером силы и выдержки. Однако новый диагноз стал очередным ударом для нее и его семьи.

Источники сообщают, что Асма прилетела в Москву на лечение вскоре после того, как Башар Асад был вынужден покинуть Сирию из-за наступления повстанцев. Также в печати появились слухи, что Асма может расстаться со своим мужем. Турецкие журналисты предполагают, что эта информация происходит от российских дипломатов, поделившихся своими наблюдениями.

Следует отметить, что отношения между Асадом и Кремлем в последнее время ухудшились. Аналитики связывают это с нежеланием сирийского диктатора проводить реформы или сотрудничать с оппозицией.

Читайте на портале "Комментарии" — Жена бывшего президента Сирии Башара Асада, Асма аль-Асад, обратилась в российский суд с просьбой разрешить ей уехать из Москвы . Она планирует переехать в Лондон и хочет расстаться с мужем. Об этом сообщает издание BILD со ссылкой на турецкие и арабские источники.