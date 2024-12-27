Жена премьера Израиля Нетаньяху попала в коррупционный скандал

Генеральный прокурор Израиля Гали Бахарав-Миара инициировала расследование против Сары Нетаньяху, супруги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Причиной послужили обвинения в преследовании свидетелей и препятствовании правосудию.

Сара и Биньямин Нетаньяху. Фото: Associated Press

Гали Бахарав-Миара поручила полиции начать расследование по фактам, изложенным в программе Иланы Дайан "Увда". В программе говорилось, что Сара Нетаньяху могла оказывать давление на свидетелей по уголовному делу своего мужа, привлекать активистов правящей партии "Ликуд" для травли и запугивания оппонентов.

"Нужно начать расследование по подозрению в преследовании свидетелей и препятствии правосудию по результатам шоу "Увда", которое транслировалось на израильском телеканале Channel 12 на прошлой неделе", — заявила генеральный прокурор Израиля.

За несколько часов до того, как об открытии дела было объявлено публично, Биньямин Нетаньяху выступил с речью в защиту своей жены, назвав расследование телеканала "предвзятым" и "лживой пропагандой".

"Я хотел бы, чтобы Channel 12 или другие подстрекательские каналы провели расследование по левому лагерю. Но не рассчитывайте на это. Этого просто не произойдет" — сказал Нетаньяху.

Скандал вокруг Сары Нетаньяху разворачивается на фоне многолетнего судебного процесса против мужа. Суд над Биньямином Нетаньяху начался еще в 2020 году, сделав его первым действующим премьер-министром Израиля, обвиняемым по уголовным делам.

Ему инкриминируют мошенничество, злоупотребление доверием и взяточничество по трем отдельным делам:

Дело 1000: получение дорогих подарков (сигар и шампанского) от иностранных бизнесменов.

Дело 2000: попытки обеспечить выгодное освещение в одной из израильских газет в обмен на ограничение тиража одного из главных конкурентов издания.

Дело 4000: взяточничество и предоставление регуляторных выгод телекоммуникационной компании Bezeq, владельцем которой является друг Нетаньяху. Считается, что это стоило государству более 250 миллионов долларов.

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