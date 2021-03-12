Еще в одной стране легализовали марихуану - подробности

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Кириєнко Анна
В Мексике легализовали каннабис. Теперь там законно можно употреблять марихуану всем совершеннолетними гражданами для отдыха и развлечения. Инициативу поддержали 316 парламентариев. Против законопроекта выступили 129 политиков, еще 23 воздержались. Данную информацию сообщили представители нижней палаты на своем аккаунте в Twitter.
Легализация марихуаны: еще в одной стране разрешили каннабис. Фото: tonus.kiev.ua
Согласно законопроекту каждый гражданин, которому исполнилось 18 лет, может хранить у себя не более 28 граммов марихуаны для личного использования. Разрешено и выращивание растения по месту жительства, но не более восьми кустов конопли.
Также были утверждены большие штрафы для тех, кто будет продавать наркотик несовершеннолетним. За незаконное выращивание и сбор урожая будет грозить лишение свободы.
Одобрение решения тянулось еще с 2015-го года. Тогда Верховный суд Мексики впервые разрешил нескольким жителям легально употреблять и выращивать каннабис.
В 2017 году также произошло смягчение законов. Тогда власти разрешили использовать коноплю в медицинских и научных сферах.
На следующий год в Мексике разрешили продавать товар с использованием производных каннабиса. В частности разрешение касалось косметической и продовольственной отрасли.
Напомним, что в Британии заключенным собираются бесплатно раздавать марихуану. Как это повлияет на насилие в тюрьмах, читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" ранее рассказывал, что в США запустили в продажу собачий корм с марихуаной. Производитель считает, что расслабляющие свойства каннабиса помогут животным справляться со стрессом и сохранить здоровье. Детали ситуации читайте в нашем материале.
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