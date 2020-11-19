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Канада хочет запретить 5G Huawei

Оппозиция призывает разработать план борьбы с операциями Китая в стране

сегодня, 00:40
Автор:

Татьяна Лозовенко

Оппозиция Канады в среду призвала правительство либерального премьер-министра Джастина Трюдо принять более жесткие меры в отношении Китая, запретив использование 5G Huawei Technologies Co Ltd в стране. 

Канада хочет запретить 5G Huawei

Фото: из открытых источников

Оппозиционные партии приняли предложение, выдвинутое консерваторами, назвав Китай угрозой канадским интересам и ценностям, и призвали правительство разработать план "борьбы с растущими иностранными операциями Китая" в Канаде.

"Мы призываем либеральное правительство наконец показать зубы и принять решение насчет Huawei в канадской сети 5G", — заявила лидер консерваторов Эрин О'Тул.

Сети 5G обеспечивают скорость передачи данных в 50 или 100 раз быстрее, чем сети 4G, и, как ожидается, будут использоваться в дальнейшем по всему миру.

Напомним, Трюдо возглавляет правительство меньшинства. Как пишет Reuters, правительство Трюдо отложило принятие решения о том, разрешить ли технологию Huawei 5G. Премьер-министр заявил, что правительство ожидает рекомендации от спецслужб страны.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Китай запустил в космос экспериментальный спутник 6G.



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Источник: https://www.reuters.com/article/us-canada-politics-china/canadas-opposition-parties-urge-trudeau-government-to-ban-huawei-5g-say-china-is-threat-idUSKBN27Y2Z4?il=0
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