Канада хочет запретить 5G Huawei

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Татьяна Лозовенко
Оппозиция Канады в среду призвала правительство либерального премьер-министра Джастина Трюдо принять более жесткие меры в отношении Китая, запретив использование 5G Huawei Technologies Co Ltd в стране.
Фото: из открытых источников
Оппозиционные партии приняли предложение, выдвинутое консерваторами, назвав Китай угрозой канадским интересам и ценностям, и призвали правительство разработать план "борьбы с растущими иностранными операциями Китая" в Канаде.
Сети 5G обеспечивают скорость передачи данных в 50 или 100 раз быстрее, чем сети 4G, и, как ожидается, будут использоваться в дальнейшем по всему миру.
Напомним, Трюдо возглавляет правительство меньшинства. Как пишет Reuters, правительство Трюдо отложило принятие решения о том, разрешить ли технологию Huawei 5G. Премьер-министр заявил, что правительство ожидает рекомендации от спецслужб страны.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Китай запустил в космос экспериментальный спутник 6G.
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