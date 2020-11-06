63 человека погибли из-за урагана в Центральной Америке

Больше 50 коренных жителей на севере Гватемалы погибли в результате оползней, вызванных ураганом Эта в Центральной Америке, заявил в четверг президент страны Алехандро Джамматтеи. Эта также убил пятерых людей в Панаме, четверых в Гондурасе, двух в Коста-Рике и двух в Никарагуа. Об этом сообщает Le Monde.

Фото: L’ouragan Eta. Le Parisien

"К утру понедельника сильные дожди вызвали катастрофические и опасные наводнения в Центральной Америке, а также оползни", — предупредил Центр мониторинга ураганов США (NHC).

NHC прогнозирует, что Eta усилится в пятницу над теплыми водами Карибского моря, а в выходные будет угрожать юго-востоку Мексики.

В Гватемале, как и в Моралесе, открыты приюты для размещения пострадавших, сообщили в четверг журналисты Agence France-Presse (AFP).

"Весь мой дом наполнен водой. Я все потерял. Моих цыплят и моего поросенка смыло бурлящей рекой", — говорит Элисео Гонсалес, водитель на пенсии, который укрылся на стадионе в Моралесе.

Ранее "Комментарии" сообщали, что кандидат, умерший месяц назад от Covid-19, вошел в парламент.









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