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Главная Новости Мир Северная Америка 63 человека погибли из-за урагана в Центральной Америке
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63 человека погибли из-за урагана в Центральной Америке

Правительство открыло приюты для размещения пострадавших

сегодня, 10:25
Автор:

Татьяна Лозовенко

Больше 50 коренных жителей на севере Гватемалы погибли в результате оползней, вызванных ураганом Эта в Центральной Америке, заявил в четверг президент страны Алехандро Джамматтеи. Эта также убил пятерых людей в Панаме, четверых в Гондурасе, двух в Коста-Рике и двух в Никарагуа. Об этом сообщает Le Monde. 

63 человека погибли из-за урагана в Центральной Америке

Фото: L’ouragan Eta. Le Parisien

"К утру понедельника сильные дожди вызвали катастрофические и опасные наводнения в Центральной Америке, а также оползни", — предупредил Центр мониторинга ураганов США (NHC).

NHC прогнозирует, что Eta усилится в пятницу над теплыми водами Карибского моря, а в выходные будет угрожать юго-востоку Мексики. 

В Гватемале, как и в Моралесе, открыты приюты для размещения пострадавших, сообщили в четверг журналисты Agence France-Presse (AFP).

"Весь мой дом наполнен водой. Я все потерял. Моих цыплят и моего поросенка смыло бурлящей рекой", — говорит Элисео Гонсалес, водитель на пенсии, который укрылся на стадионе в Моралесе.

Ранее "Комментарии" сообщали, что кандидат, умерший месяц назад от Covid-19, вошел в парламент.




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Источник: https://www.lemonde.fr/climat/article/2020/11/06/l-ouragan-eta-devaste-l-amerique-centrale-et-fait-des-dizaines-de-morts_6058712_1652612.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1604644805
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