63 человека погибли из-за урагана в Центральной Америке

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Татьяна Лозовенко
Больше 50 коренных жителей на севере Гватемалы погибли в результате оползней, вызванных ураганом Эта в Центральной Америке, заявил в четверг президент страны Алехандро Джамматтеи. Эта также убил пятерых людей в Панаме, четверых в Гондурасе, двух в Коста-Рике и двух в Никарагуа. Об этом сообщает Le Monde.
Фото: L’ouragan Eta. Le Parisien
NHC прогнозирует, что Eta усилится в пятницу над теплыми водами Карибского моря, а в выходные будет угрожать юго-востоку Мексики.
В Гватемале, как и в Моралесе, открыты приюты для размещения пострадавших, сообщили в четверг журналисты Agence France-Presse (AFP).
Ранее "Комментарии" сообщали, что кандидат, умерший месяц назад от Covid-19, вошел в парламент.
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