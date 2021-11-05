На мексиканском курорте произошла стрельба: что известно об инциденте с криминальными элементами

Известно, что криминальные элементы из группы местных наркодилеров устроили стрельбу на курорте в Мексике. Один турист получил ранение, также были убиты двое местных мужчин. Об этом сообщает Washington DC(WJLA).



Пляжи Мексики, фото из открытых источников

Событие произошло 4 ноября на пляже курортного побережья Карибского моря Пуэрто-Морелос. Две группы открыли огонь перед гостиницами Azul Beach и Hyatt Ziva Cancun, где отдыхали иностранные туристы. По словам главного прокурора штата Кинтана-Роо Оскара Монтеса де Ока, были убиты двое подозреваемых наркодилеров.



Всего на пляж приехало около 15 человек из противников убитых, предположительно, для расправы. В полиции считают, что нападавшие прибыли на лодке к пляжу и открыли огонь по двум местным мужчинам. Банды вроде бы делили влияние в районе.



Теперь туристы вряд ли захотят приезжать на курорты, власти убеждены, что репутация спокойного места для отдыха окончательно испорчена.

По сообщениям офиса Монтеса де Оки, в столкновениях сошлись две конкурирующие группы наркодилеров. Правоохранители рассказали, что сейчас несколько картелей борются между собой за прибыльную розничную торговлю наркотическими веществами. Среди противников картель Халиско и дилеры, связанные с картелем Персидского залива.

Гости двух дорогих гостиниц снимали на видео туристов, скрывавшихся в гостинице во время стрельбы. Сообщается, что две недели назад при перестрелке местных погибли две женщины - тревел-блогер из США и немецкая туристка. Тогда огонь наркодилеры открыли в Тулуме. Трое туристов были ранены. Среди них два немца и голландка. Однако это не первый случай в Тулуме. В июне там застрелили двоих мужчин.



В Плайя-дель-Кармен в октябре полиция устроила рейд на пляжный ресторан Quinta Avenida, где задержала 26 подозреваемых после убийства полицейской.

Как сообщал портал "Комментарии", в Мексике сотни участниц выступили против насилия.

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