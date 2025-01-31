Панама окончательно ответила Трампу на его территориальные претензии

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что идея президента США Дональда Трампа вернуть в собственность Соединенных Штатов Панамский канал не подлежит обсуждению. По его словам, канал окончательно принадлежит Панаме.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино. Фото: Matias Delacroix / Associated Press

Перед первой заграничной поездкой государственного секретаря США Марко Рубио в Панаму, Хосе Рауль Мулино выступил с заявлением, в котором окончательно ответил Трампу относительно его слов о необходимости вернуть Панамский канал под контроль Вашингтона.

"Это невозможно. Я не могу вести переговоры, а тем более начать процесс переговоров по каналу. Этот вопрос закрыт. Канал принадлежит Панаме", — однозначно ответил Мулино.

Хосе Мулино добавил, что Панама играет критическую роль в отношении некоторых приоритетных направлений администрации Трампа, в частности, борьбе с наркоторговлей и иммиграцией. Кроме того, президент Панамы отметил, что его страна десятилетиями добивалась контроля над каналом и отстаивала его независимость еще долго до Трампа и остается таковой, несмотря на международные конфликты.

Напомним, что Трамп призвал Панаму передать США Панамский канал. По его словам, это необходимо для безопасности, ведь якобы "Китай управляет Панамским каналом".

Канал был построен в США в начале 1900-х годов и соединяет Атлантический и Тихий океаны. Он был передан Панаме бывшим президентом Джимми Картером после подписания двух договоров в 1977 году.

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