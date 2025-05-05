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Президент Мексики поступила с Трампом так, как мировые лидеры боятся даже подумать

Президент Мексики категорически отказала Трампу, хотя он очень настойчиво предлагал ей «помощь»

сегодня, 07:08 comments3740
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Ткачик Олеся

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что отклонила предложение Дональда Трампа о введении американских войск в Мексику для борьбы с наркокартелями. По ее словам, во время одного из телефонных разговоров Трамп предложил помощь американской армии, однако она ответила категорическим отказом.

Президент Мексики поступила с Трампом так, как мировые лидеры боятся даже подумать

Клаудия Шейнбаум

"Территория Мексики – это святыня. Суверенитет не продается, он любится и защищается", — заявила Шейнбаум на встрече с избирателями. Она подчеркнула, что сотрудничество между двумя странами возможно, но "мы никогда не примем присутствие американских военных на нашей земле".

Заявление Шейнбаум прозвучало на фоне публикации Wall Street Journal, в котором говорится о напряженном телефонном разговоре между двумя лидерами в середине апреля. В материале отмечено, что Трамп пытался убедить Шейнбаум разрешить американским силам активнее действовать против наркокартелей, производящих и транспортирующих фентанил в США.

В Белом доме подтвердили, что президент США работает с мексиканскими властями ради безопасности границы, однако отметили сохранение "общей угрозы" со стороны наркокартелей, ранее признанных иностранными террористическими организациями. "Президент четко дал понять: Мексика должна делать больше в борьбе с этими бандами, а США готовы усилить сотрудничество", — заявил представитель Совета национальной безопасности США.

Сам Трамп в недавнем интервью изданию The Blaze подтвердил, что предлагал помощь Мексике, но получил отказ. Он также заявил: "Так не может продолжаться дальше. Мексика очень боится картелей, а мы хотим ей помочь".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент США передает под контроль военных территорию у границы с Мексикой.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-14676371/Mexican-president-Claudia-Sheinbaums-brutal-reaction-Donald-Trumps-offer-dispatch-US-troops-border-combat-cartels.html
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