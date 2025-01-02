Аграрии в Варшаве планируют акции против украинского импорта во время открытия председательства Польши в ЕС

Польские фермеры планируют протестовать у офиса Еврокомиссии в Варшаве и Национального оперного театра, где в пятницу пройдет церемония открытия Польского председательства в ЕС. Об этом сообщает Укринформ.

Протесты в Польше. Фото: 24 Канал

По данным Farmer.pl, протест организуют более 20 аграрных объединений, входящих в "Ассоциацию аграрных организаций".

"Все сельскохозяйственные ассоциации нашей страны выступают против вредной политики ЕС, которую продвигает Урсула фон дер Ляен, заставляя нас прекращать деятельность", — заявил Томаш Обшанский, глава профсоюза фермерских хозяйств "Солидарность".

По его словам, фермеры выступают против пяти ключевых инициатив Еврокомиссии: соглашения о свободной торговле со странами Меркосур, европейского зеленого курса, импорта агропродукции из Украины, уничтожения польских лесов и ограничения охоты, а также препятствий экономическому развитию страны.

Протестующие планируют начать акцию возле офиса Еврокомиссии, а затем переместиться в Национальный оперный театр, где состоится торжественная церемония открытия председательства Польши в Совете ЕС.

Напомним, Польша с 1 января приняла ротационное председательство в Совете ЕС от Венгрии. Основным приоритетом своего председательства страна определила усиление европейской безопасности в разных аспектах.

Девиз Польского председательства — "Безопасность, Европа", а логотипом избран польский флаг на фоне англоязычной аббревиатуры ЕС (EU). Особое внимание уделено семи измерениям безопасности: внешнему, внутреннему, информационному, экономическому, энергетическому, продовольственному и в сфере здравоохранения.

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