Главная Новости Мир Польша «Анкета на границе с Польшей с вопросами о Степане Бандере»: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

«Анкета на границе с Польшей с вопросами о Степане Бандере»: что известно

Пропаганда распространяет фейки об анкетировании на границе Польши и Украины

28 августа 2025, 17:53
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Вражеские TG-каналы распространяют якобы официальную форму для украинцев на польской границе с якобы требованием "признать Бандеру террористом" и "принять ответственность за Волынскую трагедию". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО, где подчеркивают, что это фейк.

Официальные анкеты PESEL не содержат никаких политизированных вопросов.

Они доступны на сайте правительства Польши и содержат только стандартные поля: персональные данные, дату прибытия, гражданство, адрес и контактную информацию.

Польские пограничники и правительственные учреждения не выдвигают никаких политических условий для украинцев, получающих временную защиту.

"Цель дезинформации — посеять недоверие между украинцами и поляками, разрушить партнерство и солидарность, которые усилились с началом полномасштабного вторжения России", — отмечают в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что заместитель председателя Совета безопасности РФ и главный приспешник Путина Дмитрий Медведев не скрывает радости от споров между Украиной и Польшей, возникших из-за ветирования закона о помощи Украине президентом Навроцким, а также о признании "Волынской трагедии".

"Когда ругаются клинические русофобы – ляхи и бандеровцы, – это хорошо. Гордые поляцы поспорили с неонацистами из Киева на тему массового убийства поляков в ходе Волынской резни. Новый президент Навроцкий хоть и записной русофоб, но тему ухватил крепко и гвоздит бандеровских отморозков на Банковой. А те отвечают ему в том духе, что мы хоть и да, не отрицаем, наследники Степана Бандеры, но потому ненавидим всё русское и по-праву младшие братья вам, панам польским", – пишет Медведев.



