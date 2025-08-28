Вражеские TG-каналы распространяют якобы официальную форму для украинцев на польской границе с якобы требованием "признать Бандеру террористом" и "принять ответственность за Волынскую трагедию". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО, где подчеркивают, что это фейк.

«Анкета на границе с Польшей с вопросами о Степане Бандере»: что известно

Официальные анкеты PESEL не содержат никаких политизированных вопросов.

Они доступны на сайте правительства Польши и содержат только стандартные поля: персональные данные, дату прибытия, гражданство, адрес и контактную информацию.

Польские пограничники и правительственные учреждения не выдвигают никаких политических условий для украинцев, получающих временную защиту.

"Цель дезинформации — посеять недоверие между украинцами и поляками, разрушить партнерство и солидарность, которые усилились с началом полномасштабного вторжения России", — отмечают в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что заместитель председателя Совета безопасности РФ и главный приспешник Путина Дмитрий Медведев не скрывает радости от споров между Украиной и Польшей, возникших из-за ветирования закона о помощи Украине президентом Навроцким, а также о признании "Волынской трагедии".

"Когда ругаются клинические русофобы – ляхи и бандеровцы, – это хорошо. Гордые поляцы поспорили с неонацистами из Киева на тему массового убийства поляков в ходе Волынской резни. Новый президент Навроцкий хоть и записной русофоб, но тему ухватил крепко и гвоздит бандеровских отморозков на Банковой. А те отвечают ему в том духе, что мы хоть и да, не отрицаем, наследники Степана Бандеры, но потому ненавидим всё русское и по-праву младшие братья вам, панам польским", – пишет Медведев.