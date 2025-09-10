logo

Арестович заявил, что Россия проявила «акт военной агрессии» против Польши
commentss НОВОСТИ Все новости

Арестович заявил, что Россия проявила «акт военной агрессии» против Польши

По мнению Арестовича, сухопутных войск на границе с Польшей мало, чтобы полноценно наступать

10 сентября 2025, 17:26
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Бывший советник Офиса Президента Украины и запрещенный в Украине блогер Алексей Арестович также прокомментировал атаку РФ на Польшу сегодня ночью, когда границу с Польшей пересекли несколько десятков ударных БпЛА.

"Ну что, авиация НАТО впервые вступила в бой с российскими средствами воздушного нападения. Со стороны РФ — это чистый акт военной агрессии.

Но, конечно, все зависит от того, какие оценки дадут этому акту по итогу в самой РФ, в НАТО и в мире.

Это, в свою очередь, будет зависеть от того — повториться ли подобная деятельность или случай останется единичным инцидентом?..". – рассуждает Арестович.

По его мнению, это акт войны России против НАТО, но пока рано говорить о войне, а тем более – сухопутной.

"Россия прислала в Беларусь аж 8,5 тысяч солдат на учения "Запад-2025", основная фаза которых должна пройти 12-16 сентября.

Нечем страшно наступать сухопутно.

Что это, скорее всего?

Это — или разовая проверка реакции НАТО, либо — начало серии таких проверок", – отмечает Арестович.

Он также подчеркивает, что Россия ставит перед собой цель создать для НАТО и ЕС кризис по пятой статье.

"Простыми словами – показать отдельным государствам ЕС и НАТО, что эти две организации не желают/не в состоянии обеспечить их защиту.

Если это удастся, вероятность разлома этих двух блоков очагов высокая, а РФ только этого и надо: с каждой страной Европы в отдельности строить отношения доминирования намного проще, чем со всей организацией", – отмечает блогер.

По его словам, "Россия, воздействуя на НАТО, перешла от подпороговых действий к пороговым".

"И до этого она сбивала Американские дроны (над Черным морем) и вторгалась в воздушное пространство стран Балтии и Польши, и опасно маневрировала на море, и использовала РЭБ, но прямая атака средствами воздушного нападения – впервые", – отметил Арестович.

Он подчеркнул, что не стоит особо надеяться, что теперь Польша поддержит Украину и даст средства ПВО, возможно, что Запад ответит на атаку Запада концентрацией ресурсов на защиту Запада, в том числе и за счет Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сеть взорвалась мемами по поводу ситуации атаки Польши российскими дронами.



