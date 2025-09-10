Бывший советник Офиса Президента Украины и запрещенный в Украине блогер Алексей Арестович также прокомментировал атаку РФ на Польшу сегодня ночью, когда границу с Польшей пересекли несколько десятков ударных БпЛА.

Арестович заявил, что Россия проявила «акт военной агрессии» против Польши

"Ну что, авиация НАТО впервые вступила в бой с российскими средствами воздушного нападения. Со стороны РФ — это чистый акт военной агрессии. Но, конечно, все зависит от того, какие оценки дадут этому акту по итогу в самой РФ, в НАТО и в мире. Это, в свою очередь, будет зависеть от того — повториться ли подобная деятельность или случай останется единичным инцидентом?..". – рассуждает Арестович.

По его мнению, это акт войны России против НАТО, но пока рано говорить о войне, а тем более – сухопутной.

"Россия прислала в Беларусь аж 8,5 тысяч солдат на учения "Запад-2025", основная фаза которых должна пройти 12-16 сентября. Нечем страшно наступать сухопутно. Что это, скорее всего? Это — или разовая проверка реакции НАТО, либо — начало серии таких проверок", – отмечает Арестович.

Он также подчеркивает, что Россия ставит перед собой цель создать для НАТО и ЕС кризис по пятой статье.

"Простыми словами – показать отдельным государствам ЕС и НАТО, что эти две организации не желают/не в состоянии обеспечить их защиту. Если это удастся, вероятность разлома этих двух блоков очагов высокая, а РФ только этого и надо: с каждой страной Европы в отдельности строить отношения доминирования намного проще, чем со всей организацией", – отмечает блогер.

По его словам, "Россия, воздействуя на НАТО, перешла от подпороговых действий к пороговым".

"И до этого она сбивала Американские дроны (над Черным морем) и вторгалась в воздушное пространство стран Балтии и Польши, и опасно маневрировала на море, и использовала РЭБ, но прямая атака средствами воздушного нападения – впервые", – отметил Арестович.

Он подчеркнул, что не стоит особо надеяться, что теперь Польша поддержит Украину и даст средства ПВО, возможно, что Запад ответит на атаку Запада концентрацией ресурсов на защиту Запада, в том числе и за счет Украины.

