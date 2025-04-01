Беларусь снова атакует Польшу: что происходит

Пограничники Польши фиксируют новые способы нелегального пересечения польско-белорусской границы. За прошлую неделю пограничники зафиксировали случаи пересечения границы группами до 70 человек.

Польша и Беларусь поссорились. Фото из открытых источников

Командующий Подлясской пограничной службой генерал Славомир Клекотка заявил о растущей агрессии мигрантов и новых методах нелегального пересечения польско-белорусской границы. По его словам, ситуация остается напряженной, а служащие ежедневно сталкиваются с риском для здоровья и жизни.

Славомир Клекотко отметил, что мигранты используют разные средства для преодоления заграждений: разрезают металлические барьеры аккумуляторными шлифовальными машинами, пилами и паяльными лампами, а также применяют стремянки и переправу через реки. За последние недели фиксируются случаи пересечения границы группами до 70 человек, что значительно усложняет работу польских служб, рассказал он.

Клекотко сказал, что также растет агрессия со стороны мигрантов. Пограничники подвергаются атакам камнями и другими предметами, а на их автомобили бросают бревна для блокировки движения. По его словам, за этими действиями могут стоять белорусские службы, пытающиеся дестабилизировать ситуацию.

Напомним, с начала года Подлясский отдел Пограничной службы зафиксировал более 3 тысяч попыток нелегального пересечения границы, из которых более 2 800 состоялись в марте. Для улучшения контроля границы польские власти модернизировали 5,5-метровый физический барьер и электронную систему наблюдения. Кроме усиления контроля, в регионе действует операция "Безопасное Подляшье", в рамках которой пограничники получают поддержку от армии и полиции.