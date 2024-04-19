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Ближайшие недели могут решить судьбу войны: Туск сделал настораживающее заявление

Дональд Туск признал, что ситуация на фронте в Украине критическая

19 апреля 2024, 08:22 comments8018
Автор:
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Кравцев Сергей
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Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что ситуация на украинском фронте является критической, и отметил важность усиления оборонной помощи Киеву странами-партнерами, в частности для противодействия ракетному и дроновому террору со стороны РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Tvn24".

Ближайшие недели могут решить судьбу войны: Туск сделал настораживающее заявление

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Глава польского правительства после неформального саммита Европейского совета также выразил мнение, что в ближайшие недели могут решить судьбу российско-украинской войны.

Говоря о воздушных ударах российских захватчиков по Украине, он отметил, что в заключении саммита есть положение, которое обязывает ЕС принять меры по обеспечению безопасности украинского неба.

Дональд Туск также добавил, что среди тем, которые обсуждались во время саммита, вопросы безопасности были особенно важны с польской точки зрения. Чиновник рассказал, что лидеры государств-членов объединили усилия с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Президент Зеленский отметил немедленную, возможно, решающую необходимость предоставить Украине системы, которые могли бы бороться с российскими ракетами и беспилотниками", — высказался Дональд Туск.

Польский премьер добавил, что Германия предоставила Украине еще один комплект батарей Patriot, а также призвала другие страны, имеющие такие возможности, присоединиться к данной инициативе.

В то же время Дональд Туск отметил, что обращение Берлина не касается Польши, поскольку у Варшавы не хватает такого количества Patriot для того, чтобы поделиться с Киевом.

От Польши как "прифронтового государства" этого никто не ожидает, заверил он и добавил, что "все понимают, что мы должны защищать собственное небо, в том числе в связи с инцидентами с российскими ракетами".

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Источник: https://tvn24.pl/polska/wojna-w-ukrainie-tusk-sytuacja-na-froncie-jest-krytyczna-najblizsze-tygodnie-moga-rozstrzygnac-o-losach-wojny-st7876955
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