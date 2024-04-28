Что будет с помощью Украины, если Трамп победит на выборах: в МИД Польши удивили заявлением

Если на президентских выборах в США победит Дональд Трамп, он не оставит Украину без военной поддержки. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью партнерскому издательству Politico Axel Springer.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

По словам польского дипломата, Трамп не протестовал против предоставления военного пакета для Украины в 60 миллиардов. Поэтому, по его мнению, это говорит о том, что отношение бывшего президента США к Украине может измениться.

"Я не услышал ни одного протеста. Поэтому я надеюсь, что Трамп увидел, что эта оппозиция о помощи Украине действительно не популярна в Соединенных Штатах, что она вредит его шансам быть переизбранным", — заявил Сикорский.

Кроме того, он заявил, что именно при президентстве Трампа Украина впервые получила противотанковые системы Javelin.

"Дональд Трамп был прав в том, что призвал Европу быстро начать тратить больше на оборону", – отметил дипломат Польши.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байден заявил, что готов дебатировать с Трампом . Президент США Джо Байден заявил, что готов в рамках избирательной кампании принять участие в дебатах с Дональдом Трампом, представляющим Республиканскую партию. Дональд Трамп заявил, что также готов к дебатам в любое время и в любом месте, однако усомнился, что Джо Байден действительно согласится принять участие в дебатах. При этом экс-президент США заявил, что готов дебатировать со своим оппонентом даже в залах судов, где рассматриваются возбужденные против него уголовные дела. Итак, неизвестно, состоятся ли дебаты между Байденом и Трампом.