Что будут делать поляки, если начнется война: каждый пятый убежит из страны

Каждый третий поляк готов покинуть свое место жительства в случае начала войны, каждый пятый – уехать за границу, а каждый десятый – пойти в армию добровольцем. Об этом свидетельствуют результаты нового социологического опроса, проведенного IBRiS для издания Rzeczpospolita.

Что делать поляки, если начнется война. Фото: pxhere.com

Согласно исследованию IBRiS, 32,6% поляков заявили, что в случае военного конфликта они покинули бы свои дома. Это несколько меньше, чем осенью 2023 года, когда аналогичные намерения выражали 37,4% граждан Польши.

Однако изменилась структура тех, кто выехал бы за границу. В опросе 2025 года 18,5% опрошенных поляков планировали бы бежать за пределы Польши, тогда как 14,1% искали бы убежище в более безопасном месте внутри страны. Если перевести эти цифры на население Польши, которое составляет 36,6 млн человек, то более 7 млн покинули бы страну. Два года назад за границу собирались отправиться 11,9% респондентов.

Чаще всего желание уехать из Польши в случае конфликта говорили семьи с двумя и более детьми – 45%, люди в возрасте 40-49 лет – 43%, женщин – 28% и люди со средним образованием – 28%.

Несмотря на рост намерений уехать, часть поляков готова действовать на месте. 25% респондентов планируют помогать в качестве волонтеров в больницах или благотворительных организациях. Хотя раньше таковых было 29%.

Также снизилось количество готовых добровольно вступить в армию для защиты страны в случае начала войны. По состоянию на 2025 год 10,7% поляков присоединились бы к войску, тогда как в 2023 таковых было 15,7%.

В то же время, 25% респондентов признались, что не планируют никаких действий в случае войны.

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