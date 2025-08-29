Что происходит в Польше: кто и почему начал разыгрывать украинский вопрос

Издание Financial Times пишет о том, что внутри Польши разгорается противостояние между президентом Каролем Навроцким, поддерживаемым оппозиционной партией "Право и справедливость" (PiS) и премьер-министром Дональдом Туском. Журналисты отмечают, что даже политика Польши в отношении Украины оказалась под угрозой из-за спора двух политиков. Что происходит в Польше? Почему именно украинский вопрос, речь об уменьшении помощи украинским беженцам и запрете "бандеровских символов", оказался в центре внимания? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Политика в Польше

За инициативой Навроцкого стоит стремление консолидировать правый электорат

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда так прокомментировал ситуацию:

"Действительно, по моему мнению, инициативы Кароля Навроцкого, которые в Украине были восприняты, прежде всего, как антиукраинские, преследуют цель несколько иных задач. Это консолидация правого электората с целью нанесения политического удара по позициям Дональда Туска".

По мнению эксперта, Кароль Навроцкий не забыл, кто и как организовывал антикампанию во время президентских выборов и поэтому он разворачивает подготовительную операцию для того, чтобы нанести удар по позициям Туска и, соответственно, перестать быть просто президентом, а стать, в том числе лидером правых сил в целом, то есть укрепить свои позиции максимально.

"Мою гипотезу подтверждает тот факт, что, собственно, лидер Польской народной партии (PSL) и нынешний вице-премьер-министр обороны Владислав Косиняк-Камиш собственно тоже заявил о том, что Польша не будет поддерживать вступление Украины в ЕС, пока Украина не разберется с вопросами Волынской трагедии. Эта тема для правых чувствительна и достаточно заметна. Так же нужно обратить внимание на то, что тема мигрантов так весома для представителей "Конфедерации", пусть наименьшей на сегодняшний день фракции среди правых и она выглядит возможно для кого-то, как фракция подчинена ПиС, но это далеко не так. Между лидером "Конфедерации" Менценом и лидером ПиС Качиньским есть заметный конфликт и то, что у Качиньского сейчас самый антирейтинг, соответственно, подталкивает Менцена и, очевидно, вдохновляет Навроцкого", – подытожил Евгений Магда.

Надо искать не то, что разъединяет, а то, что объединяет

Политический эксперт Сергей Таран отметил, что все началось с того, что избранный президент оказался не с одной партии, создавшей парламентское большинство. А согласно польской конституции должность должность премьера и должность президента фактически равноценны. И потому, если после президентских выборов президент оказывается без поддержки парламента, он фактически со 100-процентной вероятностью будет конфронтировать с парламентом с тем, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы, и на фоне своей президентской победы гарантировать победу в досрочных парламентских выборах. Поэтому новоизбранный Навроцкий начал именно такую стратегию – блокирование любых инициатив парламента.

"И так уж произошло, что первой жертвой его блокирования стал законопроект о поддержке украинцев. Выбор Навроцкого был на первый взгляд идеален. Ведь внешне это выглядело так что, по сути, Навроцкий уравнивает в правах украинцев и поляков. Потому что на социалку поляки могут рассчитывать только тогда, когда они работают, а украинцы, принимая во внимание войну, могли получать помощь и без занятости. Более того, выбор Навроцкого согласовывался с логикой избирательной кампании, где он победил во многом благодаря поддержке третьей политической силы в Польше Конфедерации, которая выступает против поддержки Украины. Поэтому, казалось, Навроцкий сделал все очень правильно… Но тут что-то пошло не так", – отметил политолог.

Сергей Таран продолжает, во-первых, по факту, единственной пострадавшей группой от инициативы Навроцкого могут оказаться матери с детьми, чьи мужчины остались в Украине, а многие – на фронте. И выглядит это не очень даже для многих поляков. Что касается остальных украинцев – то их инициатива Навроцкого не коснется, потому что они в Польше работают. Причем работают больше среднестатистического поляка.

"Но самая большая проблема в том, что когда политики в любой стране откровенно тянут вверх этническую карту – рациональность быстро выключается. И уже неважно, кто и что имел в виду, и кто первым начал. Когда деления в политике происходят по этническому признаку, эмоции разрушают развитие всякой страны, потому что политиков поддерживают не за достигнутое, а только потому, что они "свои". И эти "свои" заинтересованы в том, чтобы конфликты усугублялись, потому что ничего другого они не умеют. Поэтому многие политики и включают этническую карту, игнорируя стратегические последствия для своей страны. Медийная шумиха, которая сейчас поднялась в украинских и польских медиа – это первые плохие последствия розыгрыша "этнической карты", и от этого не выиграет ни Польша, ни Украина", – отметил политолог.

Сергей Таран убежден, что лучший ответ на всякую популистическую кутерьму – не становиться частью этой кутерьмы. Эксперт подчеркивает, что с Польшей ни в коем случае – не надо ссориться, потому что политическая недальновидность не может быть уничтожена другой политической недальновидностью.

"Вместо этого нужно искать не то, что разъединяет, а то, что объединяет. И поэтому поляки должны просто напоминать, кто является настоящим врагом и сосредотачиваться на совместных инициативах безопасности и военных производствах. Несмотря на последние скандалы, я убежден, что Навроцкий и вся Польша будет поддерживать Украину в будущем именно в вопросах безопасности, потому что страх перед Россией будет точно сильнее мелочных эмоций из-за чьей-то социалки. Не надо забывать, что именно во времена ПиС Украина получила от Польши беспрецедентную поддержку и будет получать дальше. Несмотря на чертов, которые время от времени выпрыгивают из прошлого и обольщают современных политиков дешевыми политическими дивидендами", – констатировал эксперт.

