Цинически торговались за каждый танк и истребитель: почему поляки не друзья Украины

Вчера разразился скандал в Польше по поводу встречи министра иностранных дел Радослава Сикорского с президентом Владимиром Зеленским. Радославу не понравился тон и формат разговора, потому что якобы было слишком много претензий со стороны Украины.

Польша и Украина

"Считать поляков нашими друзьями – бессмысленно. Я бы даже их партнерами не назвал на фоне того, как они себя ведут во время войны. Хотя у нас популярны мифы об их помощи в первые дни войны – это просто циничные расчеты", – отметил политолог Виктор Андрусив.

При этом он подчеркнул, что действительно поляки отдали нам все советские танки и самолеты. Впрочем, добавил эксперт, они это сделали не потому, что спешили помочь Украине, напротив, вели жесткие торги с Британией и США, чтобы по максимуму выторговать себе замену.

Да, танки мы получили только, когда Джонсон пообещал предоставить на замену советских танков британские Challenger, а самолеты мы получили, только когда США согласились заменить их на F16. При чем мои знакомые в США рассказывали, что таких свинских торгов у них еще не было, поляки чуть не требовали менять старые советские МиГ на F-16 друг к другу, и при этом использовали именно критичность ситуации у нас", — сообщил Андрусив.

Также, по его словам, распространено мнение и о том, что поляки поддерживают украинцев с первых дней экономически.

"На самом деле это мы их поддерживаем. Еще задолго до войны Польша определила Украину ключевым донором трудовых ресурсов и проводила постепенную политику по вытягиванию наших рабочих. Украинцы почти на 1% подняли ВВП Польши, что эквивалетно расходам, которые понесли поляки в поддержку наших беженцев. Но сейчас поляки перешли в новые формы ассимиляции, так они требуют, чтобы все украинские дети обязательно учились в польских школах", — подчеркнул политолог.

Более того, добавил Андрусив, поляки не только пассивно зарабатывали на нашем горе, они активно это делали, заблокировав границу нашей агропродукции. Масштаб и циничность этого протеста соразмерны оценке удара в спину, добавил эксперт.

"Они точно нам не друзья, но... ни при каких обстоятельствах нельзя с ними ссориться. Да, к сожалению, их политика вызывает возмущение за попытку нажиться на нашем горе. Но не допустимо усугублять какие-либо конфликты или привносить эмоции. Основой нашей политики должно стать балансирование и прагматизм. Мы должны быть прагматичными в том, чтобы получать от них содействие в тех вопросах, где нам это нужно. И балансировать их интересы, там, где нам трудно поддержать их требования. Самое важное – убрать эмоции и нереалистичные ожидания", — считает Андрусив.

По его словам, польские политики действуют эгоистично и с максимальным интересом для своего государства, и такой же прагматизм должна демонстрировать Украина.

При этом Андрусив напомнил, что в 2014 году после расстрела Небесной сотни проходил Совет Майдана, где решали, что делать. Присутствовавший на этом совете польский политик требовал от майдановцев заключить с Януковичем соглашение, разойтись, а затем провести выборы.

"Пока Янукович упаковывал вещи, польский политик угрожал нам, что иначе Европа умоет руки и мы останемся один на один с диктатором. Мы поступили иначе, и Янукович скрылся. Этим политиком был – Радослав Сикорский", — сообщил Андрусив.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что польским чиновникам не понравился тон, которым с ними разговаривал Зеленский.



