Депортация украинцев из стран ЕС: в Польше рассказали, возможно ли такое решение

Польша стала одной из стран ЕС, где больше всего украинских беженцев. Но в вопросе депортации украинских граждан, которые уклоняются от призыва на военную службу Польша будет руководствоваться исключительно законодательством Европейского Союза. Польша не может по просьбе правительства Украины создавать ситуацию, когда в разных странах ЕС будут принципиально разные подходы к украинским беженцам. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "ЕП" сделал заместитель госсекретаря Министерства внутренних дел Польши Мацей Дущик.

Граница Польши. Фото: из открытых источников

"Если бы мы, например, согласились передавать украинскому правительству информацию о мужчинах мобилизационного возраста, которые находятся на территории Польши, то это привело бы к тому, что эти люди просто переехали бы в другие страны ЕС, где условия для них будут лучше. Например, в Германию или Испанию. И это будет явно не в интересах ЕС, где предпочли бы избежать повторных миграционных процессов. Поэтому мы исходим из принципа, что этот вопрос должен быть решен на уровне не отдельных стран, а именно на общеевропейском. А соответственно – быть обязательным для всех стран ЕС", — отметил чиновник.

В то же время польский чиновник подчеркнул, что страна не поддерживает тех, кто незаконно пересекает границу. Он отметил, что с 1 июля вступает в силу норма, по которой статус беженцев могут получить только те граждане, которые легально пересекли границу Европейского Союза.

Мацей Дущик подчеркнул, что в Польше пока фиксируется немного случаев нелегального пересечения границы со стороны Украины. По информации пограничной службы, такие случаи можно сосчитать по пальцам.

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