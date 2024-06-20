Депортация украинцев из стран ЕС: в Польше рассказали, возможно ли такое решение

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Кравцев Сергей
Польша стала одной из стран ЕС, где больше всего украинских беженцев. Но в вопросе депортации украинских граждан, которые уклоняются от призыва на военную службу Польша будет руководствоваться исключительно законодательством Европейского Союза. Польша не может по просьбе правительства Украины создавать ситуацию, когда в разных странах ЕС будут принципиально разные подходы к украинским беженцам. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "ЕП" сделал заместитель госсекретаря Министерства внутренних дел Польши Мацей Дущик.
Граница Польши. Фото: из открытых источников
В то же время польский чиновник подчеркнул, что страна не поддерживает тех, кто незаконно пересекает границу. Он отметил, что с 1 июля вступает в силу норма, по которой статус беженцев могут получить только те граждане, которые легально пересекли границу Европейского Союза.
Мацей Дущик подчеркнул, что в Польше пока фиксируется немного случаев нелегального пересечения границы со стороны Украины. По информации пограничной службы, такие случаи можно сосчитать по пальцам.
Читайте также на портале "Комментарии" — министр юстиции Денис Малюська назвал фейком списки услуг об ограничениях для уклонистов, однако подтвердил, что некоторые из них уже ограничены.
В сети начали распространяться списки якобы конкретных услуг, которые будут недоступны уклонистам. Малюська подтвердил, что уклонистам будут ограничивать услуги, однако подчеркнул, что пока нет конкретных списков таких услуг.
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