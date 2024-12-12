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Действительно ли польские военные первыми вскоре прибудут в Украину: ответ Туска

Туск прокомментировал возможность отправки Польшей своих военных в Украину

сегодня, 15:22
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Кравцев Сергей

Решение Польши по отправке своих войск на территорию Украины действительно может быть принято, но, если это решение и появится, он будет осознанным шагом самой Варшавы. На сегодняшний день такой шаг не планируется. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Действительно ли польские военные первыми вскоре прибудут в Украину: ответ Туска

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

"Я также хочу положить конец спекуляциям о потенциальном присутствии войск той или иной страны в Украине после достижения перемирия, прекращения огня или мира. Решение относительно действий Польши будут приниматься в Варшаве и только в Варшаве. Мы пока не планируем таких действий", — заявил Дональд Туск.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила в интервью изданию "Politico", что Украина готова говорить "о чем угодно", даже о размещении иностранных войск. Хотя ранее такой возможности никто из представителей власти в Украине не допускал.

Читайте также на портале "Комментарии" — 12 декабря президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Варшаву, чтобы обсудить с польской стороной миротворческую миссию, которая должна защитить суверенитет Украины в случае подписания соглашения с Россией. Франция активно предлагает направить в страну миротворческую миссию, которая будет гарантировать, что оккупанты не нарушат прекращение огня. Нельзя исключать, что эти планы согласованы с избранным президентом США Дональдом Трампом. Может ли это говорить о том, что Украине примеряют так называемую корейскую модель, когда международная миротворческая миссия может на долгие десятилетия начать охранять демаркационную линию между РФ и Украиной? Какова вероятность того, что такие шаги остановят войну? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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