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Дуда анонсировал работу на новой высокой должности в Польше: о чем речь

Действующий лидер Польши не собирается на выборы, но готов стать премьером и присоединиться к коалиции без колебаний

3 июля 2025, 16:40
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Клименко Елена

Президент Польши Анджей Дуда 3 июля заявил о своей готовности взять на себя новые государственные обязанности, в частности, рассматривает возможность стать премьер-министром. Об этом он сообщил в интервью изданию Gość Niedzielny.

Дуда анонсировал работу на новой высокой должности в Польше: о чем речь

Анджей Дуда. Фото: УНН

Он подчеркнул, что участие в парламентских выборах для него исключено, однако в случае необходимости возглавить правительство и присоединиться к коалиционному соглашению не намерено колебаться. По его словам, таких официальных предложений ему не поступало.

Также Дуда ответил на вопросы о возможных предложениях по трудоустройству в международных организациях. Он отметил, что в нынешних условиях назначение политиков с консервативными взглядами на международной арене затруднено, но ситуация может измениться в ближайшие годы. Во всяком случае, он намерен реагировать на вызовы, чтобы обеспечить максимальную пользу для Польши.

Следует напомнить, что 28 июня Анджей Дуда совершил свой последний официальный визит в Киев в статусе президента Польши.

Недавно, 1 июня, в Польше прошел второй тур президентских выборов. После обработки всех протоколов победителем стал консерватор Кароль Навроцкий, получивший 50,89% голосов. Его оппонент – кандидат от правящей коалиции, либерал Рафал Тшасковский – получил 49,11%.

Согласно избирательному законодательству, новый президент Польши Кароль Навроцкий официально вступит в должность 6 августа.

Как уже писал портал "Комментарии", президент Польши Анджей Дуда заявил, что планирует обсудить с вновь избранным главой государства Каролем Навроцким его позицию по вступлению Украины в ЕС и НАТО. Об этом он сообщил в интервью литовскому изданию LRT.



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