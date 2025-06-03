Дуда анонсировал срочное обращение к Навроцкому: при чем здесь Украина

Действующий президент Польши Анджей Дуда заявил, что планирует обсудить с вновь избранным главой государства Каролем Навроцким его позицию по вступлению Украины в ЕС и НАТО. Об этом он сообщил в интервью литовскому изданию LRT.

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: УНН

В ходе беседы журналисты поинтересовались, повлияет ли скептическое отношение Навроцкого к евроатлантической интеграции Украины на отношения между Варшавой и Киевом.

" У меня еще будет разговор. Моя позиция другая — она сформировалась за годы президентского опыта. Я буду пытаться поделиться своими знаниями и убеждениями с новоизбранным президентом"" — отметил Дуда.

Он также подчеркнул, что, вступив в должность, Навроцкий изменит оптику восприятия международной политики, в том числе и украинско-польских отношений.

"В Польше взгляды часто меняются в зависимости от должности. Президентское кресло – это особая точка зрения, с которой мир выглядит иначе", – добавил он.

Как известно, консерватор Кароль Навроцкий одержал победу во втором туре президентских выборов, опередив Рафала Тшасковского с минимальным отрывом. Анджей Дуда уже приветствовал преемника, а сам Навроцкий пообещал достойно представлять Польшу на международной арене.

Напомним, "Комментарии" уже писали, что, несмотря на победу Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше, ожидать кардинального поворота Варшавы в сторону пророссийского курса не стоит, заявил Яцек Ключковский, бывший посол Польши в Украине (2005–2010). По словам дипломата, у новоизбранного президента есть четкая антироссийская позиция, что существенно отличает его от, например, Виктора Орбана.