Дуда дал важный совет Зеленскому для сохранения поддержки Трампа

Президент Польши Анджей Дуда провел телефонную беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским, во время которой подчеркнул, что только при поддержке США можно достичь мира в Украине. Об этом польский президент сообщил в своем аккаунте в социальной сети Х.

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"Не так давно президент Зеленский позвонил мне. У нас был откровенный разговор после недавних встреч с генералом Келлогом и других событий", — написал Дуда.

Польский лидер подчеркнул, что для прекращения насилия и установления стабильного мира в Украине необходима поддержка США. Потому он предложил Зеленскому оставаться верным курсу на конструктивное сотрудничество с Дональдом Трампом.

"Я верю, что благие намерения и честность являются основой стратегии переговоров США. Не сомневаюсь, что президент Трамп действует с чувством ответственности за глобальную стабильность и мир", — добавил Дуда.

Недавно между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским возник конфликт. Трамп заявил, что уровень доверия к Зеленскому среди украинцев составляет всего 4%, тогда как внутренние опросы подтверждают, что этот показатель превышает 50%.

Зеленский ответил, что эта информация является частью российской дезинформационной кампании и призвал Трампа не распространять фейки Москвы.

Также Трамп выразил недовольство тем, что в Украине не проводятся выборы во время войны, назвав Зеленского "диктатором без выборов".

Как уже писали "Комментарии", президент Польши Анджей Дуда надеется, что его американский коллега Дональд Трамп предложит и реализует такие меры, которые заставит президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров. Об этом он заявил в интервью CNN в ходе Всемирного саммита правительств в Дубае.