Дуда набросился с критикой на Шольца: детали скандала

Президент Польши Анджей Дуда обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в попытке устранить избранного президента США Дональда Трампа от переговоров по поводу будущего Украины.

Дуда раскритиковал Шольца. Фото из открытых источников

По мнению польского президента, звонок Шольца Путину не преследовал цель подтолкнуть российского диктатора к переговорам о завершении войны в Украине.

Я считаю, что это была попытка добиться прекращения огня в Украине до того, как Дональд Трамп вступит в должность. покупать газ у США", — заявил Анджей Дуда.

В то же время Дуда не считает, что Трамп откажется поддерживать Украину.

"Я убежден, что когда речь идет о войне в Украине, Трамп собирает данные и информацию. В этот момент он непрерывно собирает информацию в очень пристальной манере", — добавил президент Польши.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разговоры международных союзников с Владимиром Путиным "не несут никакой добавленной стоимости" для достижения справедливого мира, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий. В ведомстве подтвердили, что немецкая сторона сообщала, что намерена говорить с российским диктатором.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что победа Дональда Трампа многими в Украине воспринимается как шанс на скорое окончание войны, заявил политолог Валерий Клочок. "Победа Дональда Трампа стала восприниматься как новые возможности. Правда, пока не очевидно, какие это возможности со знаком "плюс" или "минус". Чтобы понять, какими могут быть переговорные позиции Трампа, следует обратиться к известной публикации американского генерала в отставке Кита Келлога. Келлог работал в Белом доме, когда президентом был Трамп. Хотя генерал не представляет команду Трампа, но он считается приближенным к ней и может озвучивать нарративы, близкие команде новоизбранного президента", — подчеркнул он.