Дуда назвал "лучший шанс на мир в Украине"

Президент Польши Анджей Дуда считает, что его американский коллега Дональд Трамп имеет лучшие шансы закончить войну. При этом порльский лидер подчеркивает, любой мир должен быть "справедливым и длительным". Свое мнение Дуда высказал в интервью "Sky News".

Анджей Дуда. Фото из открытых источников

Польский лидер считает, что шанс на мир для Украины связан с американским президентом.

Что касается переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, президент Дуда уверен, что Дональд Трамп имеет представление о российском лидере.

Запрет "Северного потока-2" во время своего первого срока и препятствование энергетическим амбициям Путина через его государственный энергетический гигант "Газпром" является достаточным доказательством того, что Трамп знает, куда бить, чтобы было больно, подчеркнул Дуда.

Учитывая неудачи европейских лидеров в переговорах о мире на основе Минских соглашений, он считает, что бремя теперь ложится на Дональда Трампа.

"Если кто-то и может заставить Россию прекратить войну, то, скорее всего, только президент Соединенных Штатов", – говорит польский президент.

"Вопрос в том, будет ли он достаточно решительным, чтобы сделать это – ведь для Европы, которая является соседом России, осуществляющей агрессию против Украины, также очень важно, чтобы мир был справедливым и длительным", – отметил Анджей Дуда.

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