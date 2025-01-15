Дуда обратился к Зеленскому с неожиданной просьбой: чего хочет

Президент Польши Анджей Дуда попросил президента Владимира Зеленского об участии польского представителя в потенциальных переговорах Украины с Россией.

Дуда встретился с Зеленским. Фото из открытых источников

"Мы говорили о потенциальных мирных переговорах. Я говорю "потенциальных", потому что пока нет никаких мирных переговоров между Украиной и Россией, но мы говорили о возможных мирных переговорах", — подчеркнул Анджей Дуда.

Польский президент заявил, что никакие переговоры об окончании войны не могут проходить без участия Украины.

"Я также попросил президента Зеленского рассмотреть возможность, чтобы за столом переговоров был представитель Польши, как страны, соседствующие с Украиной, и как страны, поддерживающей Украину, потому что наши интересы в этом отношении совпадают", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США должны оставаться на стороне Украины в российско-украинской войне, заявили государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. Энтони Блинкен и Ллойд Остин заявили, что поскольку Путин сохраняет имперские амбиции, то отказ от американских рычагов влияния через сокращение помощи Украине и принудительное преждевременное прекращение огня позволят РФ отдохнуть, перестроиться и повторно атаковать Украину. "Проведение политики мира через силу является жизненно важным для выживания Украины и безопасности Америки. США и партнеры должны продолжать поддерживать Украину и укреплять свои позиции для переговоров, которые когда-то приведут к концу агрессивной войны Путина", — заявили они.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики активно используют беспилотники на оптоволокне, тогда как в украинской армии таких дронов катастрофически не хватает, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Таких дронов у россиян уже очень много на Курском и Кураховском направлениях. Даже на относительно спокойном Запорожском направлении у россиян также хватает дронов на оптоволокне", — рассказал военный.