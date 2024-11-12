Дуда отказался от совместного фото на саммите ООН: при чем здесь Лукашенко

Президент Польши Анджей Дуда отказался фотографироваться вместе с другими лидерами на конференции ООН по климату из-за присутствия белорусского лидера Александра Лукашенко, сообщает Polsat News.

Анджей Дуда (фото из открытых источников)

На 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) произошел конфликт: Дуда решил избежать общего фото, традиционно символизирующего единство участников, из-за присутствия Лукашенко среди лидеров.

"Этот момент, когда лидеры стран-участниц стоят вместе для группового фото, символичен. Президент Дуда решил бойкотировать эту часть, поскольку там был Александр Лукашенко, — пояснил ситуацию репортер Гжегож Урбанек. — Это символическое отграничение, связанное с участием Беларуси на стороне России в войне против Украины".

COP29, начавшаяся 11 ноября в Баку, является крупнейшим мировым мероприятием, где обсуждаются вопросы климатических изменений.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Польша начала отгораживаться от РФ и Беларуси. Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о строительстве системы оборонительных укреплений на границе с Россией и Беларусью в рамках программы "Восточный Щит". Дональд Туск также опубликовал фотографию, на которой изображена работающая строительная техника.

Следует отметить, что проект "Восточный щит" был представлен в мае. В середине октября на полигоне в Оржише (Варминско-Мазурское воеводство) прошли первые испытания элементов "Щита". Проект предусматривает строительство различных типов укреплений, фортификационных сооружений и естественных препятствий на границах Польши с Россией и Беларусью.

