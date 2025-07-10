Дуда поразил заявлением о Волынской трагедии и Зеленском: детали

Президент Польши Анджей Дуда поделился своими впечатлениями от разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу сложной и чувствительной темы Волынской трагедии. По словам польского лидера, он почувствовал большее понимание и открытость именно в диалоге с Зеленским, сравнивая это с предыдущими дискуссиями на эту тему с бывшим президентом Петром Порошенко.

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Дуда вспомнил, что во время личного разговора Зеленский искренне признался: "Анджей, я никогда не слышал об убийствах поляков на Волыни. В школе нам об этом не рассказывали". Польский президент отметил, что это впечатление произвело на него сильный эффект и, по его мнению, свидетельствует об отсутствии достаточного уровня исторической осведомленности среди украинцев, особенно жителей западных регионов.

"Есть ошибочное представление, что жители Западной Украины хорошо знают историю Волынской трагедии. Это не соответствует действительности", – подчеркнул Дуда, комментируя более широкий общественный контекст этого вопроса.

Волынская трагедия, имевшая место в 1941–1943 годах, давно остается одним из самых болезненных и противоречивых моментов в отношениях между Украиной и Польшей. Этот вопрос неоднократно становился камнем преткновения в политическом диалоге двух стран.

Напомним, что в конце мая этого года Дуда жестко высказался по поводу украинской трактовки исторических событий, заявив, что некоторые лидеры ОУН-УПА, по его мнению, "преступники и исполнители геноцида". Ранее в Варшаве уже звучало предупреждение, что вопрос исторической правды будет одним из условий для дальнейшего продвижения Украины на пути к членству в Европейском Союзе.

Как уже писали "Комментарии", президент Польши Анджей Дуда в интервью, которое может стать его последним в должности, сделал громкие заявления по Украине и партнерам по НАТО. Он резко высказался о том, что Киев, по его мнению, не ценит помощь, оказываемую Польшей.