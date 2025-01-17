Дуда поставил Зеленского на место: что посоветовал президенту Украины

Президент Польши Анджей Дуда ответил президенту Украины о членстве в НАТО и обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой избегать публичной критики польских политиков во время избирательной кампании.

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Об этом Дуда заявил в интервью, сообщает издание "Новости. Live".

В частности, лидер Польши прокомментировал высказывание Зеленского о Кароле Навроцком, который заявлял, что Украина не может стать частью НАТО и ЕС без решения вопроса Волынской трагедии. Дуда подчеркнул, что Навроцкий, как глава Института национальной памяти, имеет гораздо большую осведомленность в этой теме.

“Я думаю, что знания Кароля Навроцкого здесь несравнимы со знаниями, которыми располагает президент Зеленский. Помним, что Кароль Навроцкий является главой Института национальной памяти, и поэтому у него очень много знаний и много данных. И он, безусловно, много раз говорил с экспертами на эту тему. Поэтому я был бы осторожен в полемике с Каролем, особенно с Каролем Навроцким”, — отметил Дуда.

Кроме того, польский лидер вспомнил о напряженности в отношениях с Зеленским во время "зернового кризиса" два года назад:

“Мне эта ситуация не очень понравилась. Тогда также было два месяца до парламентских выборов в Польше, а сейчас снова идет кампания и ситуация похожа”, — подчеркнул он.

Напомним, что Польша во время своего председательства в Совете ЕС в 2025 году, как писал портал "Комментарии", будет стремиться ограничить доступ товаров на европейский рынок. Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский рассказал, на чем сосредоточится страна во время председательства.



