Дуда поставил Зеленского на место: что посоветовал президенту Украины

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Кречмаровская Наталия
Президент Польши Анджей Дуда ответил президенту Украины о членстве в НАТО и обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой избегать публичной критики польских политиков во время избирательной кампании.
Фото портал "Комментарии"
Об этом Дуда заявил в интервью, сообщает издание "Новости. Live".
В частности, лидер Польши прокомментировал высказывание Зеленского о Кароле Навроцком, который заявлял, что Украина не может стать частью НАТО и ЕС без решения вопроса Волынской трагедии. Дуда подчеркнул, что Навроцкий, как глава Института национальной памяти, имеет гораздо большую осведомленность в этой теме.
Кроме того, польский лидер вспомнил о напряженности в отношениях с Зеленским во время "зернового кризиса" два года назад:
Напомним, что Польша во время своего председательства в Совете ЕС в 2025 году, как писал портал "Комментарии", будет стремиться ограничить доступ товаров на европейский рынок. Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский рассказал, на чем сосредоточится страна во время председательства.
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