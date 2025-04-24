Дуда призвал Украину уступить Россию территории ради мира

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что только Соединенные Штаты способны сдержать агрессивные амбиции Кремля. В интервью Euronews он отметил, что именно американское лидерство, в том числе возможная инициатива Дональда Трампа, может положить конец войне в Украине. В то же время польский лидер не исключает, что для достижения мира сторонам придется искать компромиссы, включая уступки со стороны Киева.

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: УНН

"По моему глубокому убеждению, за пределами США не существует силы, способной реально остановить Владимира Путина. Именно поэтому я верю, что решительная позиция президента Трампа может сыграть ключевую роль в завершении этой войны", — заявил Дуда.

По его мнению, мир не будет удобен ни одной из сторон, но именно это, вероятно, сделает его более длительным.

Глава польского государства подчеркнул, что учитывая масштабы разрушений и человеческих потерь, которые понесут обе страны, урегулирование конфликта может потребовать болезненных решений. По его словам, длительное истощение принудит стороны к взаимным уступкам.

"Мир, если он наступит, вероятно, не будет победой ни для Украины, ни для России. Это будет результат договоренности, где каждая из сторон вынуждена будет от чего-то отказаться. Насколько значительны будут эти отступления с украинской стороны — сейчас предугадать трудно", — отметил президент Польши.

Он отметил, что война истощает как экономику, так и население обоих государств.

В то же время Дуда заверил, что Польша остается приверженной принципам коллективной безопасности в рамках НАТО. Он подчеркнул, что нападение на любую страну Альянса повлечет за собой немедленную совместную реакцию в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора.

Как уже писали "Комментарии", бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер призвал Украину согласиться на предложение, предусматривающее официально признать Крым частью России. По его словам, лучше согласиться на "хрупкий мир", чем терять жизнь людей.