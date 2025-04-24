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Дуда призвал Украину уступить Россию территории ради мира

Политик считает, что только Дональд Трамп способен остановить войну в Украине

сегодня, 14:05
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Клименко Елена

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что только Соединенные Штаты способны сдержать агрессивные амбиции Кремля. В интервью Euronews он отметил, что именно американское лидерство, в том числе возможная инициатива Дональда Трампа, может положить конец войне в Украине. В то же время польский лидер не исключает, что для достижения мира сторонам придется искать компромиссы, включая уступки со стороны Киева.

Дуда призвал Украину уступить Россию территории ради мира

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: УНН

"По моему глубокому убеждению, за пределами США не существует силы, способной реально остановить Владимира Путина. Именно поэтому я верю, что решительная позиция президента Трампа может сыграть ключевую роль в завершении этой войны", — заявил Дуда.

По его мнению, мир не будет удобен ни одной из сторон, но именно это, вероятно, сделает его более длительным.

Глава польского государства подчеркнул, что учитывая масштабы разрушений и человеческих потерь, которые понесут обе страны, урегулирование конфликта может потребовать болезненных решений. По его словам, длительное истощение принудит стороны к взаимным уступкам.

"Мир, если он наступит, вероятно, не будет победой ни для Украины, ни для России. Это будет результат договоренности, где каждая из сторон вынуждена будет от чего-то отказаться. Насколько значительны будут эти отступления с украинской стороны — сейчас предугадать трудно", — отметил президент Польши.

Он отметил, что война истощает как экономику, так и население обоих государств.

В то же время Дуда заверил, что Польша остается приверженной принципам коллективной безопасности в рамках НАТО. Он подчеркнул, что нападение на любую страну Альянса повлечет за собой немедленную совместную реакцию в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора.

Как уже писали "Комментарии", бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер призвал Украину согласиться на предложение, предусматривающее официально признать Крым частью России. По его словам, лучше согласиться на "хрупкий мир", чем терять жизнь людей.



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