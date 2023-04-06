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Дуда рассказал, как поможет Украине получить истребители НАТО

Анджей Дуда заявил, что Польша будет лоббировать передачу Украине истребителей стандартов НАТО

сегодня, 14:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Польша будет лоббировать среди союзников передачу Украине истребителей стандартов НАТО. Также продолжит постепенно предоставлять нашим воинам самолеты МиГ-29. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Польскому радио" заявил президент Польши Анджей Дуда.

Дуда рассказал, как поможет Украине получить истребители НАТО

Анджей Дуда. Фото из открытых источников

Как пояснил польский лидер, ВСУ должны иметь авиацию, чтобы противостоять российской агрессии в воздухе. Сейчас это удается реализовать благодаря передаче МиГ-29, поскольку украинские пилоты умеют управлять ими.


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По словам президента, Польша имеет ограниченное количество МиГ-29, а вскоре их почти уже не останется. Польские военные также в дальнейшем будут использовать их, пока истребители не заменят на FA-50 из Южной Кореи.

"Как только эти самолеты к нам будут прибывать, а мы их заказали 48 единиц, мы сможем постепенно передавать (Украине — ред.) то, что с точки зрения НАТО является устаревшим", — подчеркнул президент.

Отвечая на вопрос о передаче Украине самолетов F-16, Дуда отметил, что Польша имеет небольшое их количество.

"Прежде всего мы будем лоббировать среди стран НАТО, чтобы Украина могла уравновесить российскую силу в воздухе, чтобы она имела для этого необходимую базу, чтобы те страны, которые это могут, предоставляли Украине свои самолеты натовских стандартов", — подчеркнул президент.

Отметим, в ходе официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву президент Польши Анджей Дуда наградил его высшей польской государственной наградой – орденом Белого Орла. Были сделаны действительно братские заявления, нам пообещали передать очередные МиГ-29. Какие можно сделать выводы касательно этого визита и в целом украино-польских отношений? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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Источник: https://trojka.polskieradio.pl/artykul/3146566,Rosyjska-agresja-Prezydent-Duda-Ukraina-musi-sie-obronic-to-jest-gwarancja-naszego-bezpieczenstwa
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