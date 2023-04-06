Дуда рассказал, как поможет Украине получить истребители НАТО

Польша будет лоббировать среди союзников передачу Украине истребителей стандартов НАТО. Также продолжит постепенно предоставлять нашим воинам самолеты МиГ-29. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Польскому радио" заявил президент Польши Анджей Дуда.

Анджей Дуда. Фото из открытых источников

Как пояснил польский лидер, ВСУ должны иметь авиацию, чтобы противостоять российской агрессии в воздухе. Сейчас это удается реализовать благодаря передаче МиГ-29, поскольку украинские пилоты умеют управлять ими.

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По словам президента, Польша имеет ограниченное количество МиГ-29, а вскоре их почти уже не останется. Польские военные также в дальнейшем будут использовать их, пока истребители не заменят на FA-50 из Южной Кореи.

"Как только эти самолеты к нам будут прибывать, а мы их заказали 48 единиц, мы сможем постепенно передавать (Украине — ред.) то, что с точки зрения НАТО является устаревшим", — подчеркнул президент.

Отвечая на вопрос о передаче Украине самолетов F-16, Дуда отметил, что Польша имеет небольшое их количество.

"Прежде всего мы будем лоббировать среди стран НАТО, чтобы Украина могла уравновесить российскую силу в воздухе, чтобы она имела для этого необходимую базу, чтобы те страны, которые это могут, предоставляли Украине свои самолеты натовских стандартов", — подчеркнул президент.

Отметим, в ходе официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву президент Польши Анджей Дуда наградил его высшей польской государственной наградой – орденом Белого Орла. Были сделаны действительно братские заявления, нам пообещали передать очередные МиГ-29. Какие можно сделать выводы касательно этого визита и в целом украино-польских отношений? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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