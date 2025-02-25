Дуда рассказал об "одном излишнем слове" Зеленского во время его критики Трампа

Президент Польши Анджей Дуда считает, что недавний спор между президентами Украины и США был вызван эмоциями. По его словам, Владимир Зеленский сказал "по крайней мере, одно лишнее слово" в ответ на обвинение Трампа. Об этом польский президент рассказал в программе Гость событий на канале Polsat.

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: УНН

Дуда охарактеризовал публичный обмен обвинениями между Трампом и Зеленским как "необычный, совершенно ненужный и достаточно резкий". Он также считает, что высказывания украинского президента стали следствием "лишних эмоций", вызванных "крайне серьезными проблемами" для Украины.

"Я понимаю эмоциональное состояние. Владимир Зеленский, несомненно, сказал хотя бы одно лишнее слово. Это было лишним", — отметил Дуда и добавил, что уже обсудил это с украинским лидером.

Напомним, ранее польский президент провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого призвал его к "спокойному и конструктивному сотрудничеству" с президентом США Дональдом Трампом.

Конфликт начался из-за соглашения о доступе США к украинским редкоземельным минералам. Американский министр финансов Скотт Бессент прибыл в Киев с проектом соглашения, которое украинский президент должен был подписать немедленно.

Однако Зеленский отказался подписывать документ, поскольку он не отвечал интересам Украины, не содержал гарантий безопасности и слишком ориентирован на интересы США. В Белом доме назвали отказ Зеленского "недальновидным".

Президент США Дональд Трамп обвинил украинскую сторону в "грубом" отношении к Бессенту, добавив, что Зеленский вроде бы не смог встретиться с ним, поскольку спал в это время.

Ранее, как уже писали "Комментарии", президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина всегда может рассчитывать на Варшаву, которая останется последовательной по отношению к политике в Россию. По его словам, все хотят мира, однако окончание войны должно создать гарантии безопасности для Украины.