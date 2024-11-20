Президент Польши Анджей Дуда убежден, что Украина не смогла бы защитить себя от России без помощи Польши. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания PAP.

Фото портал "Комментарии"

Он отметил, что "доброта к Украине" от Польши помогла 1000 дней противостоять российскому вторжению.

"Если бы не Польша, если бы не наша доброта к Украине и наша решимость помочь Украине, я не знаю, смогла ли бы Украина защититься", — сказал он во время встречи с королем и премьер-министром Иордании.

Президент Польши отметил, что важнейшей задачей остается реализация последовательной, жесткой политики противостояния России и поддержки Украины.

"Именно поддержка украинских защитников, прежде всего благодаря их героизму, а также всей поддержке, которую они получают от мира, позволила им тысячу дней защищаться от российского вторжения и неоднократно победить военных РФ", — подчеркнул президент Польши.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские защитники более двух лет сдерживают российскую агрессию и защищают родную землю. При этом чиновники европейских стран время от времени упрекают Украину якобы в неблагодарности за полученную помощь. На днях такие мнения высказал министр обороны Польши. Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко рассказал, о чем не стоит забывать европейские страны.

Он отметил, что его всегда удивляют комментарии о "втягивании Польши в войну". Андрей Коваленко отметил, что Польша уже два года спасается от войны посредством Украины.

Узнать подробнее о заявлениях сторон о войне России против Украины можно по ссылке.



