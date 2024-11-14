Дуда успокоил украинцев: назвал ключевую причину, почему Трапм не даст Путину уничтожить Украину

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Кравцев Сергей
Есть политические решения, а есть чистый прагматизм. Так вот он состоит в том, что американские налогоплательщики уже потратили десяточно своих средств в оборону Украины, в защиту ее от российской агрессии. На старте своего президентства Дональда Трамп не сможет позволить себе растоптать все это, согласившись на то, что российский диктатор Путин добьется своих целей и уничтожить Украину и ее суверенитет. Как передает портал "Комментарии", такое мнение во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Варшаве высказал президент Польши Анджей Дуда пишет "Суспільне".
Анджей Дуда. Фото: из открытых источников
Польский лидер акцентировал внимание, что Вашингтон сделал значительный вклад в поддержку Украины, были предоставлены "гигантские средства, боевая техника и финансовая помощь".
По его словам, во время своей встречи с новоизбранным президентом США он планирует поговорить об Украине. В частности, он хочет донести сторону стран-соседей, которые "находятся в зоне российской агрессии против Украины".
Он добавил, что спокоен относительно предстоящего разговора с Дональдом Трампом и относительно его политических решений.
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