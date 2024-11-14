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Дуда успокоил украинцев: назвал ключевую причину, почему Трапм не даст Путину уничтожить Украину

Президент Польши подчеркнул, Штаты вложили в Украину гигантские средства

сегодня, 08:25
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Кравцев Сергей

Есть политические решения, а есть чистый прагматизм. Так вот он состоит в том, что американские налогоплательщики уже потратили десяточно своих средств в оборону Украины, в защиту ее от российской агрессии. На старте своего президентства Дональда Трамп не сможет позволить себе растоптать все это, согласившись на то, что российский диктатор Путин добьется своих целей и уничтожить Украину и ее суверенитет. Как передает портал "Комментарии", такое мнение во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Варшаве высказал президент Польши Анджей Дуда пишет "Суспільне".

Дуда успокоил украинцев: назвал ключевую причину, почему Трапм не даст Путину уничтожить Украину

Анджей Дуда. Фото: из открытых источников

Польский лидер акцентировал внимание, что Вашингтон сделал значительный вклад в поддержку Украины, были предоставлены "гигантские средства, боевая техника и финансовая помощь".

"Его обязанность уважать эти деньги. Я не могу представить, что президент Дональд Трамп позволит России уничтожить Украину. Украина, в которую американский налогоплательщик, за деньги которого вскоре будет отвечать президент Дональд Трамп, когда вступит в должность, вложил такие огромные суммы. Это вопрос уважения к деньгам американских налогоплательщиков", — пояснил Дуда.

По его словам, во время своей встречи с новоизбранным президентом США он планирует поговорить об Украине. В частности, он хочет донести сторону стран-соседей, которые "находятся в зоне российской агрессии против Украины".

"Я буду представлять, конечно, не только в контексте самой ситуации в Украине, но и ситуации в нашей части Европы, нашу точку зрения, наших соседей, то, что у нас происходит вообще, а также в этом контексте американских интересов", — отметил польский президент.

Он добавил, что спокоен относительно предстоящего разговора с Дональдом Трампом и относительно его политических решений.

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Источник: https://suspilne.media/879485-duda-ne-mozu-uaviti-so-tramp-dozvolit-rosii-znisiti-ukrainu/
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