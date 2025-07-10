Дуда в завершение своей каденции "разнес" Украину и партнеров: что произошло

Президент Польши Анджей Дуда в интервью, которое может стать его последним в должности, сделал громкие заявления по Украине и партнерам по НАТО. Он резко высказался о том, что Киев, по его мнению, не ценит помощь, оказываемую Польшей.

Анджей Дуда. Фото: УНН

Критики досталось и союзникам Польши. По словам Дуды, западные партнеры часто попирают роль Варшавы в обеспечении поддержки Украины и не считаются с ее интересами.

Президент подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны у Польши были основания напомнить, что ее позицию нельзя игнорировать. Но, как признался сам Дуда, польские власти не воспользовались этой возможностью.

Особое возмущение польского лидера вызвало отношение союзников и Украины к аэропорту в Жешуве и транспортной инфраструктуре Польши. Он заявил, что создается впечатление, будто партнеры воспринимают польскую территорию как свою собственность.

" И украинцы, и союзники ведут себя так, будто аэропорт в Жешуве — их. Но он наш. Это польский объект, как и дороги. Если кому-то это не нравится — закроем и до свидания", — заявил Дуда.

Он добавил, что Польша имеет полное право закрыть доступ к логистическим маршрутам, если ее не уважают. В качестве примера он даже прибег к сарказму:

"Закрываем на ремонт, а вы доставляйте оружие морем, воздухом или сбрасывайте на парашютах — придумывайте сами".

Дуда также откровенно признался, что оскорбление Польши из-за ее отсутствия на международных переговорах по логистике помощи стало причиной, почему он заблокировал принятие итоговых решений саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году.

Хотя президент не назвал конкретно, о каких именно органах или встречах идет речь, он заявил, что это было "громкое дело". При этом Дуда признал: обсуждать эти вещи с Украиной нет смысла только с такими странами, как США и Германия.

Как уже писали "Комментарии", президент Польши Анджей Дуда рассказал, что в начале полномасштабной войны Украина упорно просила Польшу передать истребители МиГ-29, но тогда официальный Вашингтон не дал согласия на такой шаг. Об этом говорится в сообщении "Польского радио" в Facebook.