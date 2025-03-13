logo

BTC/USD

84365.41

ETH/USD

1925.42

LTC/USD

91.44

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Дуда жестко высказался в адрес главы МИД Польши: в чем причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Дуда жестко высказался в адрес главы МИД Польши: в чем причина

Дуда не считает Дональда Трампа своим американским коллегой, пытающимся провести переговоры в пользу Москвы.

13 марта 2025, 13:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Польши Анджей Дуда отклонил позицию министра иностранных дел Радослава Сикорского, вступившего в публичный спор с госсекретарем США и миллиардером Илоном Маском по использованию систем Starlink. Об этом сообщает Financial Times.

Дуда жестко высказался в адрес главы МИД Польши: в чем причина

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: УНН

В частности, Дуда не поддержал критические заявления Сикорского, отметив, что подобные вопросы нужно решать через дипломатические каналы, а не через социальные сети.

"Такие обсуждения с американской администрацией не должны проходить в Twitter, для этого существуют дипломатические каналы", — подчеркнул президент Польши.

Напомним, ранее министр иностранных дел Радослав Сикорский выразил негативное мнение по поводу Илона Маска и его компании SpaceX, которая предоставляет услуги связи Starlink для разных стран, в частности для Украины. Маск неоднократно высказывал противоречивые мнения по поводу возможности использования этой технологии для военных целей.

Также следует отметить, что Дуда не считает Дональда Трампа своим американским коллегой, пытающимся провести переговоры в пользу Москвы, чтобы заставить Киев прекратить боевые действия. Польский президент предложил дать шанс Трампу на предстоящие переговоры.

Ранее, как писали "Комментарии", президент Польши Анджей Дуда обратился к НАТО с просьбой поставить вопрос о немедленном увеличении оборонных расходов стран Альянса до 3% от ВВП.  По словам польского президента, если НАТО не увеличит расходы на оборону, Путин может напасть на страну ЕС после Украины. Он считает, что пора принять решение об увеличении расходов на оборону странами НАТО до 3% от ВВП.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/f9e5f2a9-5d81-4557-af6d-ed3a33eecf1a
Теги:

Новости

Все новости