Дуда жестко высказался в адрес главы МИД Польши: в чем причина

Президент Польши Анджей Дуда отклонил позицию министра иностранных дел Радослава Сикорского, вступившего в публичный спор с госсекретарем США и миллиардером Илоном Маском по использованию систем Starlink. Об этом сообщает Financial Times.

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: УНН

В частности, Дуда не поддержал критические заявления Сикорского, отметив, что подобные вопросы нужно решать через дипломатические каналы, а не через социальные сети.

"Такие обсуждения с американской администрацией не должны проходить в Twitter, для этого существуют дипломатические каналы", — подчеркнул президент Польши.

Напомним, ранее министр иностранных дел Радослав Сикорский выразил негативное мнение по поводу Илона Маска и его компании SpaceX, которая предоставляет услуги связи Starlink для разных стран, в частности для Украины. Маск неоднократно высказывал противоречивые мнения по поводу возможности использования этой технологии для военных целей.

Также следует отметить, что Дуда не считает Дональда Трампа своим американским коллегой, пытающимся провести переговоры в пользу Москвы, чтобы заставить Киев прекратить боевые действия. Польский президент предложил дать шанс Трампу на предстоящие переговоры.

Ранее, как писали "Комментарии", президент Польши Анджей Дуда обратился к НАТО с просьбой поставить вопрос о немедленном увеличении оборонных расходов стран Альянса до 3% от ВВП. По словам польского президента, если НАТО не увеличит расходы на оборону, Путин может напасть на страну ЕС после Украины. Он считает, что пора принять решение об увеличении расходов на оборону странами НАТО до 3% от ВВП.