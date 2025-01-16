Экс-премьер Польши Моравецкий резко возмутился словами Зеленского

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отрицательно воспринял слова Владимира Зеленского и заявил, что президент Украины вмешивается в избирательный процесс в Польше. По его словам, поляки сами должны решать внутренние фундаментальные вопросы.

Матеуш Моравецкий. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью польским медиа ответил на слова кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого, который сказал, что не видит Украину в ЕС и НАТО, пока Киев не решит вопрос Волынской трагедии. По словам Зеленского, если Украина не будет у ЕС и НАТО, а также не будет гарантий безопасности, то Навроцкий должен вместе с поляками подготовиться, "чтобы защищать свою страну" с оружием в руках.

"Пусть украинскими делами занимается президент Украины, а мы сами изберем себе президента. Он имеет право – и даже обязан – отстаивать интересы своей страны, но мы решаем здесь, кто кандидат и кто имеет какие взгляды на наиболее фундаментальные вопросы", – сказал Моравецкий в эфире Radio Wnet.

Кроме Моравецкого, другие польские политики из "ПиС" также выразили свое негодование. К примеру, Януш Ковальский заявил, что Зеленский "нагло участвует в избирательной кампании в Польше на стороне прогерманского Рафала Тшасковского" и добавил, что в таком случае Украине не место в ЕС. Еще один депутат польского Сейма Себастьян Калета заявил, что Зеленский не только вмешивается в польские выборы, но и стал марионеткой Германии, использующей Украину для своего бизнеса.

Выборы президента Польши намечены на 18 мая 2025 года. Предвыборная кампания в Польше началась в день визита Зеленского в Варшаву – 15 января.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал главную ошибку, которую допускает Запад по России.

Также "Комментарии" писали о премьере Польши Дональде Туске, который заявил о прорыве с Украиной в вопросе Волынской трагедии.