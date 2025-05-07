Эксгумация останков жертв Волынской трагедии в Пужниках Тернопольской области завершена

Во время эксгумации в Пужниках Тернопольской области нашли останки 42 человек. Об этом в эфире Суспильного в среду, 7 мая, сообщил заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины по европейской интеграции Андрей Наджос.

Ексгумация в Пужниках. Фото: Суспильне Тернополь

По его словам, эксгумационные работы завершены, научная экспедиция переходит к этапу идентификации:

"По состоянию на вчера, на вечер мы получили от нашей части украинской экспедиции информацию о том, что обнаружены останки 42 человек. То есть они уже изъяты. Прислали нам фотографии, где мы видим, что работы закончились.

ДНК-тесты будут проходить на территории Польши. Польская сторона до начала работ проинформировала нас о том, что были взяты ДНК-тесты от родственников, людей, когда-то проживавших на территории села Пужники, чтобы можно было идентифицировать погибших".

По словам Андрея Наджоса, поляки предлагают проводить эти исследования совместно:

"У нас есть приглашение от польской стороны сделать такие исследования общими. И мы считаем, что это тоже элемент для конструктивного сотрудничества, диалога по сложным вопросам общей истории.

Многое было на месте найдено разных артефактов. Есть вопрос о том, это жертвы периода 1945 года или раньше. Поскольку, например, местные власти дали разрешение на то, чтобы мы срезали 13 деревьев, из них деревья были довольно старые и некоторые останки были найдены в корнях этих деревьев. Итак, речь может идти как о людях, похороненных в 1945 году, так и о людях, похороненных ранее, потому что эти поисковые работы продолжаются именно на территории старого кладбища. Соответственно это предмет для исследований".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что не позволит использовать вопрос Волынской трагедии для политических манипуляций.

Туск заверил, что он планирует активно работать над скорым и системным решением этой проблемы. По его словам, Польша и Украина имеют "общее понимание и методы совместных действий", когда речь идет о Волынской трагедии и других сложных моментах их общей истории.

"Эти вопросы требуют сострадания с обеих сторон: со стороны Украины в отношении Польши и со стороны Польши в отношении Украины. Это должно происходить параллельно. Я не позволю, чтобы эта тяжелая и драматическая часть истории Польши стала инструментом политических манипуляций. Однако я также буду последовательно работать над тем, чтобы решить эту проблему быстро и системно", — подчеркнул Туск.