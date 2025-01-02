"Это – вопрос человечности": в Польше объяснили, почему добиваются эксгумации жертв Волынской трагедии

Польша долгое время настаивает на проведении эксгумации жертв Волынской трагедии, поскольку для поляков важно достойно похоронить своих умерших родственников. Об этом в интервью ZN.UA рассказал временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.

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"Эксгумация — это вопрос человечности. Каждый имеет право найти своих близких и похоронить их с достоинством, установив крест с указанием имени, дат рождения и смерти. Для поляков это важнейший элемент нашей культуры, и мы стремились донести это до Украины", — пояснил дипломат.

Лукасевич также отметил, что основным препятствием долгое время оставались сложности с украинским законодательством, требующим от иностранцев пройти бюрократическую процедуру с 19 пунктов для получения разрешения на эксгумацию.

"Эта процедура была настолько запутанной, что многие просто терялись в ней. Кроме того, были случаи недостаточной координации между местными органами самоуправления и центральной властью", — добавил он.

По словам дипломата, сейчас в решении исторических вопросов между Украиной и Польшей наблюдается прогресс. Хотя о полном переломе говорить еще рано, в Польше надеются, что эксгумационные работы смогут начаться уже весной-летом.

Лукасевич также подчеркнул, что вопрос обустройства мест памяти, беспокоящий украинскую сторону, вынесен на уровень министерств культуры и исторических ведомств, что помогает отделить эти аспекты в диалоге.

"Европейский Союз уже стал платформой для примирения французов и немцев, поляков и немцев. Мы, поляки и украинцы, также сможем найти понимание, ведь культурно и исторически мы даже ближе. ЕС поможет нам решить эти вопросы", — подытожил Лукасевич.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поддержка вступления Украины в ЕС невозможна без решения вопроса Волынской трагедии. Начало поисковых работ жертв этой трагедии запланировано на 2025 год.

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