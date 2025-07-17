Европейская страна фиксирует массовую нелегальную миграцию из Белоруссии: что известно

Беларусь все активнее отправляет беженцев к восточной границе Евросоюза: только в понедельник в Польше было зафиксировано 185 попыток незаконного пересечения, а за выходные — 390. Таким образом, в этом году во въезде было отказано уже 20 583 мигрантам. Об этом сообщает BILD .

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Польская сторона ужесточает контроль, привлекая военных, полицию и пограничников. Недавно президент Анджей Дуда даже посетил один из пограничных пунктов, однако ресурсов оказывается недостаточно. Несмотря на заборы, дроны и вооруженный персонал, некоторые мигранты продолжают пытаться преодолеть охрану часто с применением силы и агрессии.

Сообщается, что их маршруты в Минск проходят через Москву, Доху, Стамбул и Бенгази. Оттуда, по данным СМИ, людей доставляют на границу автобусами даже с инструментами для преодоления препятствий. Большинство прибывающих говорят на русском, и среди них больше всего молодых мужчин в возрасте от 25 до 40 лет. Также участились случаи нападений на представителей пограничных служб Польши.

Глава МИД Германии Александр Добриндт считает эти инциденты "гибридными атаками" со стороны Беларуси, "направленными на дестабилизацию ЕС":

"Польша защищает не только свою границу с Беларусью, но и внешнюю границу Евросоюза. Мы, наконец, должны найти эффективные меры против этих атак: таких мигрантов нужно отправлять в безопасные третьи страны в Африке. Тогда поток быстро прекратится".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что с 1 ноября 2025 года правительство Польши существенно изменит правила размещения украинских беженцев. Согласно принятому 15 июля решению Совета министров, государственные центры коллективного размещения (OZZ) будут принимать только представителей так называемых защищенных групп, к которым относятся пенсионеры, беременные женщины и лица с инвалидностью.