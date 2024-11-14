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Европейская страна разместила танки у границы с Россией

Польша разместила свои современные танки в нескольких километрах от границы с Россией.

сегодня, 16:40
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Автор:
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Slava Kot

Польша, недавно получившая современные танки K2 Black Panther из Южной Кореи, разместила их до 9-й бронетанковой кавалерийской бригады в городе Бранево, который находится в нескольких километрах от Калининградской области России.

Европейская страна разместила танки у границы с Россией

Танки K2 Black Panther. Фото: Минобороны Южной Кореи

Как сообщает "Европейская правда", спикер 16-й Поморской механизированной дивизии Магдалена Косцинская рассказала о перемещении военной техники к границе с Россией. По ее словам, южнокорейские танки К2 были завезены на автоприцепах в город Бранево и уже 14 ноября будут завершены формальности передачи военной техники в 9-ю бронетанковую кавалерийскую бригаду.

"В первой партии 9-я бригада получила семь танков. Еще одна партия ожидается в конце этого года. В настоящее время в подразделении есть 8 подготовленных экипажей, которые прошли обучение с инструкторами из 20-й механизированной бригады", — рассказала Косцинская.

По ее словам, на военной базе танки будут оснащены системами, которые используются в польской армии, в том числе средствами связи.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Польша и Южная Корея подписали контракт на 3,4 млрд. долларов для закупки 180 танков K2 Black Panther.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш озвучил условие, при котором польская армия может войти на территорию Украины. По его словам, это должно быть совместное решение стран НАТО. Однако сами поляки считают самым большим своим страхом возможный переброс войны на территорию Польши.

Также "Комментарии" писали, что президент Южной Кореи прокомментировал возможность предоставления Украине летального оружия



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