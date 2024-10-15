Ездят на дорогих авто и отдыхают в отелях: польский министр возмущен поведением ребят из Украины

Министра обороны Польши Владислава Косыняка-Камиша возмущает поведение некоторых украинских беженцев, которые, по его мнению, ведут себя неуместно в условиях войны. В интервью для Interia он выразил недовольство тем, что часть украинских мужчин призывного возраста скрывается в Польше, демонстрируя при этом высокий уровень жизни, в частности, путешествуя по дорогим автомобилям и отдыхая в роскошных пятизвездочных гостиницах.

Владислав Косиняк-Камиш (фото из открытых источников)

Косиняк-Камиш отметил, что это вызывает значительное возмущение среди польского общества, активно поддерживающего Украину, оказывая помощь в виде медицинских услуг, образования и оружия. По его словам, такое поведение воспринимается как несправедливое по отношению к полякам, которые вносят значительные финансовые взносы для поддержки Украины.

"Дело в том, что наше общество очень возмущает то, как молодые ребята из Украины ездят на лучших автомобилях и отдыхают на выходных в пятизвездочных отелях. И это несправедливо по отношению к полякам, делающим взносы в здравоохранение, образование, снабжение оружием и другую помощь", — заявил Косиняк-Камыш.



Он также поддержал предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского по поводу лишения социальных льгот украинских мужчин призывного возраста, что может стимулировать их возвращение в Украину. Косиняк-Камыш считает, что подобные меры должны быть приняты не только в Польше, но и в других странах, принимающих украинских беженцев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Польше назвали страну, которая реально может остановить Путина . Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у Китая есть реальные возможности остановить войну России против Украины. По его словам, без поддержки Пекина Москва не смогла продолжать боевые действия в Украине.