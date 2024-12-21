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Флаги УПА на переданной Украине технике вызвали недовольство в Польше

Министр обороны назвал использование символики УПА на польской технике "недопустимой провокацией".

сегодня, 11:49
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Клименко Елена

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш выразил возмущение из-за красно-черных флагов УПА, которые украинские военные прикрепили к бронетранспортерам Rosomak, переданным Польшей. Об этом сообщает издание Polsat со ссылкой на заявление министра.

Флаги УПА на переданной Украине технике вызвали недовольство в Польше

Польский БТР. Фото: zaxid.net

Накануне телеканал WarNewsPL опубликовал на платформе X видео, где видны два бронетранспортера Rosomak с флагами УПА. Эти машины были предоставлены Украине после начала полномасштабного вторжения России. Согласно информации канцелярии президента Польши, страна передала 100 таких единиц техники.

Министр обороны назвал использование символики УПА на польской технике "недопустимой провокацией" и поручил срочно связаться с украинским атташе в Варшаве для выяснения обстоятельств.

В период Второй мировой войны на территории Украины действовали несколько партизанских движений, в частности, Украинская повстанческая армия (УПА) и польская Армия Крайова. Их конфликты особенно обострились на Волыни, где обе стороны проводили этнические чистки, мотивируя это местью за предыдущие репрессии и убийства.

По данным Института истории Украины, этот период стал одним из самых кровавых эпизодов украино-польского противостояния. Польские исследователи утверждают, что жертвами конфликта с их стороны стали не менее 35 тысяч человек, в том числе 18 тысяч идентифицированных. С украинской стороны погибших насчитывают до нескольких тысяч. Однако, по оценкам Украинского католического университета, потери украинцев составили от 9 до 10 тысяч человек.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Польша во время своего председательства в Совете ЕС в 2025 году будет пытаться ограничить доступ товаров на европейский рынок.



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Источник: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2024-12-20/flagi-upa-na-polskich-rosomakach-szef-mon-zabral-glos/
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