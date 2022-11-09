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Фото Путина разместили на билбордах в Польше: Известная причина

Польские государственные предприятия энергетического сектора запустили рекламу с фотографией Путина на билбордах страны и информацией о том, что именно президент России виновен в высоких ценах на газ.

сегодня, 14:35
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Автор:

Slava Kot

Энергетические компании в Польше начали информационную кампанию об продолжающемся в Европе энергетическом кризисе. Государственные компании разместили крупные билборды с фото Владимира Путина и надписью, что именно президент России несет ответственность за высокие цены на энергоносители для поляков и других жителей Европы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на польское издание B usiness Insider.

Фото Путина разместили на билбордах в Польше: Известная причина

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

На улицах Польши и можно встретить агитационную компанию об экономии электроэнергии, которая будет полезна полякам. Кроме того, государственные компании разместили лицо Путина и мотивационную надпись, что именно Путин использует высокие цены на газ, шантажируя Европу.

"Высокие цены на энергоносители также являются его оружием", — сообщает надпись на билборде с фото президента России Владимира Путина.

Такая информационная кампания была запущена государственными предприятиями, ведь из-за шантажа со стороны Путина в Европе приходится поднимать цену на коммунальные услуги, в том числе газ.

"Наш ответ на кремлевскую пропаганду — существенные знания об энергетике, о причинах роста цен и о том, что делает не только польское правительство, но и энергетический сектор, чтобы защитить поляков от высоких цен на электроэнергию", — сказал председатель совета энергетической компании PKEE Войцех Домбровский по поводу запуска кампании.

Фото Путина разместили на билбордах в Польше: Известная причина - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал о политике из Тайваня, который встал на голову Путина. Также политик выражает поддержку Украине и надеется, что главные диктаторы мира погибнут.  

Также "Комментарии" писали о решении польских властей создать ограждение на границе с Российской Федерацией.



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Источник: https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/energetyczne-billboardy-panstwowe-koncerny-uderzaja-w-putina-inne-promuja/cb5pxlg
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