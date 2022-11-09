Фото Путина разместили на билбордах в Польше: Известная причина

Энергетические компании в Польше начали информационную кампанию об продолжающемся в Европе энергетическом кризисе. Государственные компании разместили крупные билборды с фото Владимира Путина и надписью, что именно президент России несет ответственность за высокие цены на энергоносители для поляков и других жителей Европы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на польское издание B usiness Insider.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

На улицах Польши и можно встретить агитационную компанию об экономии электроэнергии, которая будет полезна полякам. Кроме того, государственные компании разместили лицо Путина и мотивационную надпись, что именно Путин использует высокие цены на газ, шантажируя Европу.

"Высокие цены на энергоносители также являются его оружием", — сообщает надпись на билборде с фото президента России Владимира Путина.

Такая информационная кампания была запущена государственными предприятиями, ведь из-за шантажа со стороны Путина в Европе приходится поднимать цену на коммунальные услуги, в том числе газ.

"Наш ответ на кремлевскую пропаганду — существенные знания об энергетике, о причинах роста цен и о том, что делает не только польское правительство, но и энергетический сектор, чтобы защитить поляков от высоких цен на электроэнергию", — сказал председатель совета энергетической компании PKEE Войцех Домбровский по поводу запуска кампании.





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