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Slava Kot
Энергетические компании в Польше начали информационную кампанию об продолжающемся в Европе энергетическом кризисе. Государственные компании разместили крупные билборды с фото Владимира Путина и надписью, что именно президент России несет ответственность за высокие цены на энергоносители для поляков и других жителей Европы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на польское издание B usiness Insider.
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
На улицах Польши и можно встретить агитационную компанию об экономии электроэнергии, которая будет полезна полякам. Кроме того, государственные компании разместили лицо Путина и мотивационную надпись, что именно Путин использует высокие цены на газ, шантажируя Европу.
Такая информационная кампания была запущена государственными предприятиями, ведь из-за шантажа со стороны Путина в Европе приходится поднимать цену на коммунальные услуги, в том числе газ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о политике из Тайваня, который встал на голову Путина. Также политик выражает поддержку Украине и надеется, что главные диктаторы мира погибнут.
Также "Комментарии" писали о решении польских властей создать ограждение на границе с Российской Федерацией.
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