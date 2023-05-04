Француз хотел попасть в Россию: на большой скорости протаранил шлагбаум (ВИДЕО)



















Гражданин Франции на автомобиле протаранил шлагбаум на польском пропускном пункте Гжехотки. Человек хотел попасть в Россию, хотя не имел при себе документов на право пересечения границы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс RMF 24.



Француз протаранил шлагбаум. Скриншот видео

36-летний француз не имел документов на пересечение польско-российской границы. Пограничные службы свернули гражданина Франции на территорию Польши. Впоследствии мужчина снова появился на пункте пропуска, однако на этот раз решил не останавливаться для проверки документов, ускорился и протаранил шлагбаум.

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Польские полицейские задержали и допросили мужчину. Кроме того, в его Citroen обнаружили 11 охотничьих патронов, на ввоз которых в Польшу он не имел предусмотренного законом разрешения. Гражданин Франции пытался объяснить, что едет в Россию, ведь планирует там провести свою дальнейшую жизнь.

За попытку насильственного пересечения государственной границы его оштрафовали на 1050 злотых (свыше 9,3 тыс. грн). Несмотря на то, что у француза было разрешение на охотничье оружие в своей стране, он все равно был обязан получить соответствующее разрешение на провоз боеприпасов во время путешествия в Польшу. За отсутствие разрешения он получил штраф в размере 500 злотых (4,4 тысячи гривен).

Посмотреть видео с инцидентом на польской границе можно ниже:





После оплаты обоих штрафов француза отпустили.

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