Главная цель атаки РФ на Польшу: какие будут последствия

В ночь на 10 сентября во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине ряд "шахедов" пересекли границу с Польшей. Оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило, что польское воздушное пространство неоднократно нарушалось беспилотниками РФ. Польские военные подтвердили, что впервые сбивалт БПЛА и заявили об операции по их "обнаружению, идентификации и нейтрализации". Какова цель такой провокации РФ? Не выйдет ли она боком Москве, когда Запад наконец-то объединится вокруг Украины и в разы усилит ее поддержку в войне? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Атака на Польшу. Фото: из открытых источников

Это не последняя провокация россиян

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян, считает, что этой провокацией Россия решает для себя несколько задач.

"Во-первых, это подавливание и унижение НАТО как такового с демонстрацией в очередной раз их нерешительности, что было совершенно понятным и прогнозируемым. Второй момент – это создание информационных поводов для дестабилизации в отношениях Польши и Украины и других государств, распространение месседжей, что война расползается на все большую территорию и ее нужно закончить как можно скорее. Мол, пусть Украина уступит чем-нибудь, чтобы война не перекинулась на другие страны. Польше подаются месседжи о том, что это украинцы пытаются втянуть поляков в войну. Все это подается через ботов и полезных идиотов Кремля в разных государствах. И третий самый важный момент – это все происходит комплексно вместе с учениями "Запад 2025", как тестирование в условиях приближенных к боевым, готовности и способностям стран Балтики от Польши и до Эстонии реагировать на российские провокации. Понятно, что как только россияне подогнали войска для учений, эти страны начали внедрять контрмеры. Россияне их отмониторили, кто, что, куда, как выдвигается. Далее они запускают дроны и смотрят, как быстро их обнаружат, где именно включились радиолокационные системы, как сигнал передавался, кто сдрейфовал и решил попроверять, кто доложил руководству, а кто не доложил, кто с кем общается, а кто нет. Таким образом, пилингуется скорость, как моделей реагирования, так и слабые звенья, все остальное", – отметил эксперт.

Олег Саакян объясняет, что ситуация на Балтике сейчас достаточно динамичная и для России это возможность найти точки уязвимостей и понять, и отмоделировать математически собственно, как реагируют эти страны и чего им ожидать в случае, если они соберутся проводить комплексную операцию.

"Думаю, что это не последняя провокация с воздуха – это самое очевидное. Далее могут быть провокации, связанные с инфраструктурой и киберинформационным, радиотехническим пространством. К примеру, блокировка на несколько суток работы GPS. Также возможны провокации кинетического характера, активные мероприятия спецслужб. Могут быть обнаружены "зеленые человечки", но не в больших масштабах, а просто, как элементы согласно доктрине Герасимова "мятеж войны", когда где-то и что-то будут захватывать какие-то неустановленные люди или кого-то ликвидируют знакового для того, чтобы взбудоражить общество. К примеру некоего русскоязычного православного антигейборца. Параллельно с этим могут быть провокации в Балтике, начиная с боев и заканчивая "потереться бортами". Россия сейчас будет играть нервами и тестировать в рамках этих учений. Ибо любая реакция поднятия ставок упирается в то, что здесь рядом сейчас российские войска и, соответственно, давайте не провоцировать Россию. Потому для них это идеальные условия. Поэтому сейчас Россия это проводит", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Что касается того, выйдет ли все это боком РФ, то эксперт говорит, что в стратегической перспективе вполне возможно. Это больше сплачивает Европу. Это сейчас ставит в еще более сложное положение Трампа в игнорировании потребности жестко действовать по России, но при этом Россия не живет сейчас стратегическим горизонтом. У Путина его попросту нет. Поэтому россияне решают задачу здесь и сейчас, а тактически они навязывают инициативу. Тем более, что в околопереговорном процессе сейчас доминировала пока слабая, но, тем не менее, европейская повестка дня по поводу гарантий безопасности.

"Мы видим, как Путин выходит и как попугай повторяет, что европейские западные войска на территории Украины будут легитимной целью. Несколько раз об этом говорит, а Европа игнорирует и вообще не реагирует на эти слова. Он говорит о том, что в Москву пусть Зеленский приезжает и подобные заявления, на которые тоже никто не реагирует. Поэтому для Путина это возможность попытаться перехватить инициативу, не имея возможности сделать это дипломатично. После Аляски у РФ сейчас особо нет успехов, которые можно продемонстрировать. Поездка в Китай явно не закончилась для Путина каким-то разгромно отличным, прорывным результатом. Так же, как сказал бы господин Трамп, карт на руках у Путина не особо. Поэтому россияне будут максимум выжимать именно на тему учений "Запад 2025" и провокаций вокруг учений", – отметил Олег Саакян.

По его словам, Украина может рассчитывать на то, что часть стран активнее включится в поддержку Украины. Однако страны, которые и так помогают Украине, у них и так достаточно высокий уровень понимания и они это делают преимущественно на надрыве.

"Ключевое направление, куда Украина будет направлять усилия – это, чтобы такая эскалация со стороны России обернулась для россиян провалом именно на американском направлении, чтобы Трамп был вынужден действовать жестко по отношению к России", – констатировал эксперт.

Путин решил использовать еще один повод запугивать Европу

Политический эксперт Сергей Таран называет действительно знаковым событием, что российские "шахеды" пересекли границы НАТО и залетели в Польшу.

Эксперт подчеркивает, что стоит учитывать, что это не был одинокий заблудший дрон. Это было несколько дронов, которые совсем не случайно были запрограммированы лететь на территорию Польши.

"И здесь, наконец, это произошло – некоторые дроны даже сбивали войска НАТО. В воздух подняли самолеты, кроме Польши, — в Румынии, Словакии, а также в Нидерландах. Провокация России вполне ясна – проверить жизнеспособность ПВО стран НАТО. А еще более важно – проверить политическую готовность стран НАТО воевать. И здесь нас ждет много эмоций, громких, негромких и вообще разных заявлений", – отметил политолог.

По его мнению, стратегически для России эта история проигрышна. Ибо теперь, наконец, Европа будет воспринимать российско-украинскую войну, как действительно свою войну. И решительности на Западе станет больше.

"Важный вопрос – почему провокация произошла именно сейчас? Причина на поверхности – именно сейчас Трамп убеждает Европу прекратить покупать российские энергоносители и еще важнее индийское, сделанное из российской нефти, топливо. А Путин, в свою очередь, по-своему убеждает Европу продолжить это делать. А тут еще военные "учения" в Беларуси. Еще один повод запугивать Европу", – прокомментировал Сергей Таран.

