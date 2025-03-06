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Готова ли Европа к войне: Дуда раскрыл реальное положение дел

Европа не готова к великой войне с Россией

6 марта 2025, 20:11
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Марьян Ощановский

Президент Польши Анджей Дуда обратился к НАТО с просьбой поднять вопрос о немедленном увеличении оборонных расходов стран Альянса до 3% ВВП.

Готова ли Европа к войне: Дуда раскрыл реальное положение дел

Дуда обратился к НАТО. Фото из открытых источников

По словам польского президента, если НАТО не увеличит расходы на оборону, Путин может напасть на страну ЕС после Украины. Он считает, что пора принять решение об увеличении расходов на оборону странами НАТО до 3% от ВВП.

"Я обратился с письменной просьбой, чтобы этот вопрос был вынесен на Гаагский саммит и такое решение было принято. Чтобы оно было имплементировано не с 2030 года, а немедленно", – сообщил Анджей Дуда.

По словам президента Польши, Европа "совсем не готова к угрозе войны" со стороны РФ.

Это показала ситуация сразу после начала полномасштабной российско-украинской войны. Когда пришлось быстро передавать Украине вооружение, то оказалось, что передавать нечего, что всех боеприпасов, имеющихся в Европейской части НАТО, хватит буквально на несколько дней войны", – сказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что большинство американцев не поддерживают политику президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине, свидетельствуют результаты опроса Economist-YouGov и Reuters-Ipsos. 45% граждан США заявили, что не одобряют подход президента США к вопросу о завершении войны в Украине. Еще 40% американцев ответили, что поддерживают методы Дональда Трампа. Отмечается, что только 43% республиканцев полностью одобряют действия Дональда Трампа в отношении Украины. Социологи полагают, что это связано с агрессивной риторикой президента США.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что угроза со стороны России распространяется на всю Европу. Это становится не просто российско-украинским конфликтом, а международным конфликтом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Россия продолжает перевооружаться, она тратит 40% своего бюджета на оборону. К 2030 году Россия хочет мобилизовать дополнительно еще 3 млн. солдат и добавить к вооружению еще 4 тысячи танков", — заявил Эммануэль Макрон. Французский лидер в очередной раз отметил возможность отправки европейских войск в Украину.



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Источник: https://www.polsatnews.pl/
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