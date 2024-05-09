Готовится к войне. Польша построит траншеи и бункеры на границе с РФ

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о планах построить линию оборонительных бункеров, траншей и рвов вдоль границы с российским городом Калининград и Беларусью.

Польша усиливает защиту границы с РФ. Фото из открытых источников

Как сообщает издание ABC News, Косиняк-Камиш отметил, что власти Польши начали укреплять металлический барьер вдоль границы с Беларусью для прекращения нелегальной миграции и защиты границы. Министр отметил, что расходы на усиление обороны границы являются рекордными для Польши.

Как известно, в феврале страны Балтии сообщили, что построят более 1000 бетонных бункеров на границах с Россией и Белоруссией. В Балтийскую линию обороны войдут все средства для сдерживания потенциальных захватчиков – противотанковые мины, рвы, колючая проволока и "зубы дракона".

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