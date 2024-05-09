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Готовится к войне. Польша построит траншеи и бункеры на границе с РФ

Польша планирует построить траншеи и бункеры на границе с Россией и Белоруссией

9 мая 2024, 23:11
Автор:
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Марьян Ощановский
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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о планах построить линию оборонительных бункеров, траншей и рвов вдоль границы с российским городом Калининград и Беларусью.

Готовится к войне. Польша построит траншеи и бункеры на границе с РФ

Польша усиливает защиту границы с РФ. Фото из открытых источников

Как сообщает издание ABC News, Косиняк-Камиш отметил, что власти Польши начали укреплять металлический барьер вдоль границы с Беларусью для прекращения нелегальной миграции и защиты границы. Министр отметил, что расходы на усиление обороны границы являются рекордными для Польши.

Как известно, в феврале страны Балтии сообщили, что построят более 1000 бетонных бункеров на границах с Россией и Белоруссией. В Балтийскую линию обороны войдут все средства для сдерживания потенциальных захватчиков – противотанковые мины, рвы, колючая проволока и "зубы дракона".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отвод американских танков Abrams от линии боевого столкновения связан не столько с необходимостью защиты от дронов, сколько из-за непонимания украинских командиров или западных партнеров, как лучше применять эти довольно неплохие танки, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. Первопричиной такого применения техники катастрофический дефицит украинской армии во всем, частично устаревшая американская техника для условий современного боя и убит украинский ВПК.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что богатые россияне боятся конфискации активов на Западе, а потому все чаще выводят свои деньги в Россию. Богачи из РФ привыкали к мнению, что российским гражданам больше не рады на Западе и рассматривают разные варианты возвращения домой своих активов. Большинство попавших под санкции миллиардеров предпочитают перевести активы домой. Они предполагают, что их семьям придется строить новую жизнь в России.



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Источник: https://abcnews.go.com/International/wireStory/poland-strengthening-border-belarus-plans-reinforce-border-russia-110066544
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