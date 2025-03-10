Абсолютное большинство ( 86,5%) поляков считают, что Польша не должна отправлять своих солдат в Украину, свидетельствуют данные опроса компании United Surveys.

Поляки не готовы защищать Украину. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса, 58,5% поляков категорически против отправки в Украину польской армии, а 28% – "скорее против".

Еще 8,4% респондентов ответили на вопрос утвердительно: ответ "безусловно да" дали 0,8% респондентов, а "скорее да" – 7,6%.

5,1% поляков ответили "не знаю/трудно сказать".

Среди избирателей руководящей коалиции (Гражданская коалиция, Ливи, Третий путь) 80% опрошенных против отправки польских солдат в Украину.

Среди сторонников оппозиционных партий ("Право и справедливость" и "Конфедерация") 95% выступают против отправки польских войск в Украину. 60% этой группы ответили "точно нет", 30% — "скорее нет".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возобновлении работы с США. Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 10 марта, у него запланирован визит в Саудовскую Аравию, где состоится встреча с Наследным принцем. "После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире. Как мы и говорили президенту Трампу, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп заявил, что за последние дни сумел добиться значительного прогресса в урегулировании российско-украинской войны. "Мы достигли значительного прогресса с Украиной, мы достигли значительного прогресса с Россией за последние несколько дней. И было бы здорово свести этих двоих в кучу, чтобы нам не пришлось говорить о ядерном оружии", – сказал Дональд Трамп.