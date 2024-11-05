Варшава обвинила президента Украины Владимира Зеленского в попытке втянуть Польшу в войну с Россией.

В Польше раскритиковали Зеленского. Фото из открытых источников

Как сообщает Radio Zet, вице-премьер Кшиштоф Гавковский заявил, что просьба Зеленского перехватывать ракеты над Украиной может втянуть Польшу в прямую войну с Россией.

"Зеленский хочет, чтобы Польша выпустила ракеты по Украине. Он хочет, чтобы Польша вступила в войну. Он хочет, чтобы Польша была в войне с Россией. У меня создалось впечатление, что слова Зеленского недостойны политика, который многим обязан Польше. Подаренная техника, забота о гражданах. Польша – большой друг Украины, транспортный узел. Мне казалось, что в таких ситуациях ты говоришь кому-то "спасибо", а не пристаешь к нему", — сказал Кшиштоф Гавковский.

Как известно, ранее Владимир Зеленский подверг критике Польшу за отказ предоставить военные самолеты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в украинской армии достаточно солдат, чтобы воевать еще 6-12 месяцев. Затем в ВСУ начнется острая нехватка личного состава, пишет The New York Times со ссылкой на Пентагон. NYT пишет, что представители американских военных и разведывательных служб пришли к выводу, что война в Украине больше не является безвыходной ситуацией, поскольку Россия добивается устойчивых успехов, а чувство пессимизма в Киеве и Вашингтоне усиливается.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что войска КНДР, которые будут вовлечены в боевые действия против Украины, будут иметь проблемы с совместимостью с российскими силами и использованием техники, считает разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании. Отмечается, что северокорейские войска, которые будут привлечены По данным британского Минобороны, около 10 тысяч военнослужащих КНДР уже находятся на территории России, а некоторые из них развернуты в Курской области.

