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Марьян Ощановский
Варшава обвинила президента Украины Владимира Зеленского в попытке втянуть Польшу в войну с Россией.
В Польше раскритиковали Зеленского. Фото из открытых источников
Как сообщает Radio Zet, вице-премьер Кшиштоф Гавковский заявил, что просьба Зеленского перехватывать ракеты над Украиной может втянуть Польшу в прямую войну с Россией.
Как известно, ранее Владимир Зеленский подверг критике Польшу за отказ предоставить военные самолеты.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в украинской армии достаточно солдат, чтобы воевать еще 6-12 месяцев. Затем в ВСУ начнется острая нехватка личного состава, пишет The New York Times со ссылкой на Пентагон. NYT пишет, что представители американских военных и разведывательных служб пришли к выводу, что война в Украине больше не является безвыходной ситуацией, поскольку Россия добивается устойчивых успехов, а чувство пессимизма в Киеве и Вашингтоне усиливается.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что войска КНДР, которые будут вовлечены в боевые действия против Украины, будут иметь проблемы с совместимостью с российскими силами и использованием техники, считает разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании. Отмечается, что северокорейские войска, которые будут привлечены По данным британского Минобороны, около 10 тысяч военнослужащих КНДР уже находятся на территории России, а некоторые из них развернуты в Курской области.
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